Больше информации по обвинению нет. Срок содержания под стражей составляет два месяца, начиная с 20 сентября. Фенчук сейчас находится в СИЗО-1, на "Володарке".

Экс-главу "Аховы птушак Бацькаўшчыны" задержали 31 августа, сразу после того, как в офисе организации прошёл обыск. Фенчука осудили тогда на 12 суток ареста, а потом добавили ещё 10 суток, пишет Еврорадио.