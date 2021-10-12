Экс-главе "Аховы птушак Бацькаўшчыны" предъявили обвинение
Бывшему руководителю "Аховы птушак Бацькаўшчыны" Виктору Фенчуку предъявили обвинение — это организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок (ч. 1 ст. 342 УК), сообщает Радио Свобода.
Больше информации по обвинению нет. Срок содержания под стражей составляет два месяца, начиная с 20 сентября. Фенчук сейчас находится в СИЗО-1, на "Володарке".
Экс-главу "Аховы птушак Бацькаўшчыны" задержали 31 августа, сразу после того, как в офисе организации прошёл обыск. Фенчука осудили тогда на 12 суток ареста, а потом добавили ещё 10 суток, пишет Еврорадио.
22:26 12/10/2021
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