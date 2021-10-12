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Андрей Дмитриев сообщил о намерении создать новую организацию

Сопредседатель ликвидированного общественного объединения "Говори правду" и экс-кандидат в президенты Андрей Дмитриев сообщил Смартпресс о намерении создать новую организацию.

Андрей Дмитриев сообщил о намерении создать новую организацию
Как отметил политик, оспаривать решение Верховного суда о ликвидации "Говори правду" они не могут, поскольку решение окончательное.

"Будем делать новую организацию и продолжать строить "Нашу партию", - сказал Дмитриев.

Создание партии с названием "Наша партия" политик анонсировал в апреле текущего года.

Движение "Говори правду" было создано в 2010 году, ей предшествовала кампания с аналогичным названием. Первым лидером "Говори правду" стал белорусский поэт Владимир Некляев. Долгое время целью кампании декларировался сбор и распространение реальной информации о положении дел в обществе и государстве, и лишь спустя полгода Некляев объявил, что цель кампании - победа на предстоящих президентских выборах.

Кампания стала базой для выдвижения Владимира Некляева кандидатом на президентских выборах 2010 года и продолжилась после их завершения. По данным Центризберкома, Некляев набрал 1,78% голосов.

На следующих президентских выборах, в 2015 году, "Говори правду" стала платформой для кандидата Татьяны Короткевич. Она заняла второе место с 4,44%. 

На выборах 2020 года кандидатом в президенты стал сопредседатель "Говори правду" Андрей Дмитриев, который по информации ЦИК набрал 1,21% голосов.

Республиканское исследовательско-просветительское общественное объединение "Говори правду" было зарегистрировано в Беларуси в мае 2017 года. 

8 октября 2021 года Верховный суд ликвидировал "Говори правду".
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