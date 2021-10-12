Как отметил политик, оспаривать решение Верховного суда о ликвидации "Говори правду" они не могут, поскольку решение окончательное.





"Будем делать новую организацию и продолжать строить "Нашу партию", - сказал Дмитриев.





Создание партии с названием "Наша партия" политик анонсировал в апреле текущего года.





Движение "Говори правду" было создано в 2010 году, ей предшествовала кампания с аналогичным названием. Первым лидером "Говори правду" стал белорусский поэт Владимир Некляев. Долгое время целью кампании декларировался сбор и распространение реальной информации о положении дел в обществе и государстве, и лишь спустя полгода Некляев объявил, что цель кампании - победа на предстоящих президентских выборах.





Кампания стала базой для выдвижения Владимира Некляева кандидатом на президентских выборах 2010 года и продолжилась после их завершения. По данным Центризберкома, Некляев набрал 1,78% голосов.





На следующих президентских выборах, в 2015 году, "Говори правду" стала платформой для кандидата Татьяны Короткевич. Она заняла второе место с 4,44%.





На выборах 2020 года кандидатом в президенты стал сопредседатель "Говори правду" Андрей Дмитриев, который по информации ЦИК набрал 1,21% голосов.





Республиканское исследовательско-просветительское общественное объединение "Говори правду" было зарегистрировано в Беларуси в мае 2017 года.





8 октября 2021 года Верховный суд ликвидировал "Говори правду".



