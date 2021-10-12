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Супругов осудили в седьмой раз за "экстремизм" в частной переписке - их признали политзаключенными

Сергей Крупенич и Анастасия Крупенич-Кондратьева признаны политическими заключенными.

 Сергей и Анастасия — супруги, которые провели почти 100 суток за решеткой: вчера их в седьмой раз подряд осудили за «экстремизм» в частной переписке. На Крупеничей составили уже семь протоколов по ст. 19.11 КоАП за пересылку друг другу в частной переписке сообщений из «экстремистских» телеграмм-каналов. Таким образом, Сергей проведет за решеткой как минимум 99 суток, Анастасия — 98, пишут правозащитники, пишет Nashaniva.com
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