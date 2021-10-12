Президента Чехии могут объявить недееспособным
По словам представителя Конституционной комиссии, сейчас страна не может позволить себе "паралич конституционных институтов".
Конституционная комиссия верхней палаты чешского парламента во вторник 12 октября проведет заседание, чтобы рассмотреть возможность обеспечения президентских полномочий, если госпитализированный руководитель республики Милош Земан не сможет их выполнять, сообщил в понедельник глава комиссии Зденек Граба, пишет sputnik.by
"Желаю президенту скорейшего выздоровления, но мы находимся в ситуации, когда необходимо иметь четко прописанные процедуры на тот случай, если не произойдет скорого выздоровления (Земана – Sputnik)", – написал он на своей странице в Twitter.
По словам Граба, сейчас страна не может позволить себе "паралич конституционных институтов" в результате осложнений здоровья президента.
Он также отметил, что комиссия рассмотрит этот вопрос во вторник и примет решение в данной ситуации.
Госпитализация Земана
Президент Чехии был доставлен в Центральный военный госпиталь утром в воскресенье – после завершения встречи с премьером республики Андреем Бабишем.
Директор госпиталя и лечащий врач Земана Мирослав Заворал заявил, что президента госпитализировали по его рекомендации, он находится в реанимационной палате.
По данным местных СМИ, чешский президент размещен в отделении, которое предназначено для пациентов с существующей прямой опасностью для жизни.
Как ранее сообщалось, 77-летний Земан страдает невропатией, из-за этого он с весны текущего года передвигается исключительно в инвалидной коляске.
20:01 12/10/2021
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