Конституционная комиссия верхней палаты чешского парламента во вторник 12 октября проведет заседание, чтобы рассмотреть возможность обеспечения президентских полномочий, если госпитализированный руководитель республики Милош Земан не сможет их выполнять, сообщил в понедельник глава комиссии Зденек Граба, п ишет sputnik.by





"Желаю президенту скорейшего выздоровления, но мы находимся в ситуации, когда необходимо иметь четко прописанные процедуры на тот случай, если не произойдет скорого выздоровления (Земана – Sputnik)", – написал он на своей странице в Twitter.

По словам Граба, сейчас страна не может позволить себе "паралич конституционных институтов" в результате осложнений здоровья президента.

Он также отметил, что комиссия рассмотрит этот вопрос во вторник и примет решение в данной ситуации.

Госпитализация Земана

Президент Чехии был доставлен в Центральный военный госпиталь утром в воскресенье – после завершения встречи с премьером республики Андреем Бабишем.

Директор госпиталя и лечащий врач Земана Мирослав Заворал заявил, что президента госпитализировали по его рекомендации, он находится в реанимационной палате.

По данным местных СМИ, чешский президент размещен в отделении, которое предназначено для пациентов с существующей прямой опасностью для жизни.

Как ранее сообщалось, 77-летний Земан страдает невропатией, из-за этого он с весны текущего года передвигается исключительно в инвалидной коляске.