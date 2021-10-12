Павел Усов. Соответствующее мнение в эксклюзивном комментарии корреспонденту «Политринга» озвучил доктор политических наук, руководитель центра политического анализа и прогнозов





По его словам, прежде чем анализировать заявление Александра Лукашенко касательно идущей со стороны Польши опасности для республики, нужно разделять понятия «Беларусь» и «белорусский режим».





«Разумеется, в интересах Лукашенко демонизировать Запад, и Польшу в частности, попытаться представить его белорусам в образе оккупанта и угрозы, который стремится к тому, чтобы захватить страну и поработить. И неоднократно Лукашенко говорил о том, что придут поляки, и белорусы будут ползать под плеткой на коленях. Это естественный образ формирования внешнего врага с попыткой реанимировать мифы, которые навязывались еще советской властью и большевиками, стремление показать поляков панами, господствующими над бедным белорусским народов и его эксплуатирующем», - отметил он.

В то же время Усов убежден, что подобными высказываниями Лукашенко пытается «создать предпосылки для вражды на этническом уровне и в какой-то степени перевести все на международный уровень».

«Благодаря подобным манипуляциям Лукашенко желает консолидировать часть общества вокруг себя. Вот есть угроза в лице Запада, и есть Лукашенко, который является спасителем. И общество должно его поддерживать. Однако это архаические манипуляции, которые не принесут никакого идеологического эффекта», - убежден он.

Напротив, если исходить уже из интересов Беларуси, то республика должна активно выстраивать экономические отношения с Западом - Литвой, Латвией и Польшей, обращает внимание Усов.





«Это не только наши естественные союзники, не только страны, с которыми нас связывает историческое прошлое, но это страны, которые сделали огромный рывок в экономическом развитии. Особенно это касается Польши, которая вступила в ЕС. Более того, эти страны могут быть нашими естественными адвокатами в плане развития, углубления отношений, а перспективе и членства в ЕС», - считает эксперт.

Усов настаивает: заявление Лукашенко, как и все предыдущие, не имеет ничего общего с объективной реальностью, которая сложилась в Европе.





«Все свидетельства говорят о том, что исключительно благодаря активному сотрудничеству, интеграции в рамках ЕС, государства-члены, в особенности Восточной Европы, совершили большой прорыв в экономическом плане и плане социального благополучия граждан. И если Беларусь хочет сохранять возможности для цивилизационного будущего, то ей надо взаимодействовать с Евросоюзом, а не РФ, не впадать в экономическую зависимость. Потому что Россия такого цивилизационного толчка и сама не совершила, и те территории которые находятся под влиянием РФ, испытывают негативный эффект собственного развития. Если Беларусь не поменяет своих ориентиров, то ее ждет такая же судьба, как и failed state», - указал он.



