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Боррель назвал главные условия для вступления Украины в ЕС

Украина все ближе к вступлению в Европейский союз. Реформирование является лучшим инструментом для ускорения этого процесса.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью "Радио Свобода" верховного представителя Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозепа Борреля.

"Украина уже очень близка к Европейскому союзу, начиная с географической и культурной близости и заканчивая нашими тесными связями, в частности Соглашением об ассоциации", - отметил Боррель.

По словам главы дипломатии ЕС, реформирование и сближение с союзом являются лучшими инструментами для скорейшего вступления Украины.

"Продвижение вперед, навстречу процессу реформирования и сближение – это лучший инструмент для достижения такой цели", - добавил Боррель.

Напомним, что РБК-Украина также сообщало о том, что на саммите Украина-ЕС не примут решение о создании Европейской военной учебной миссии.
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