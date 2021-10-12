Жозепа Борреля. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью "Радио Свобода" верховного представителя Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности





"Украина уже очень близка к Европейскому союзу, начиная с географической и культурной близости и заканчивая нашими тесными связями, в частности Соглашением об ассоциации", - отметил Боррель.





По словам главы дипломатии ЕС, реформирование и сближение с союзом являются лучшими инструментами для скорейшего вступления Украины.





"Продвижение вперед, навстречу процессу реформирования и сближение – это лучший инструмент для достижения такой цели", - добавил Боррель.





Напомним, что РБК-Украина также сообщало о том, что на саммите Украина-ЕС не примут решение о создании Европейской военной учебной миссии.



