В результате некоторые оказались на свободе, но большинство все еще находятся за решеткой.





«Салідарнасць» проследила , как за год изменилась судьба участников этой встречи.





Виктор Бабарико





Известный банкир, который рискнул бросить вызов Александру Лукашенко, был осужден на 14 лет лишения свободы. Он уже находится не в СИЗО, а в новополоцкой колонии. Работает укладчиком хлебобулочных изделий в местной пекарне.





В колонии Бабарико запрещают заниматься физическими упражнениями, бывает, что неделями не приходят письма. Тем не менее, сам банкир говорит, что все равно не хочет покидать Беларусь. Прошение о помиловании Бабарико не писал.





Эдуард Бабарико





Сын Виктора Бабарико, руководитель его избирательного штаба. Эдуард все еще продолжает находиться в СИЗО КГБ, его уголовное дело пока так и не передали в суд.





Условия в СИЗО достаточно сложные, одежда покрывается плесенью. Эдуарду запретили заниматься в заключении йогой. Пока никто не понимает, сколько еще может продолжаться такая ситуация.





Кирилл Бадей, Сергей Добролет





В прошлом — топ-менеджеры «Белгазпромбанка» времен Виктора Бабарико. Проходили фигурантами того самого дела, что и Бабарико. В результате Бадей и Добролет были осуждены к пяти с половиной годам колонии усиленного режима.





Фамилии бывших банкиров были в первом «списке Воскресенского» на помилование, но на волю они пока все еще не вышли. Политзаключенными не признаны.





Лилия Власова





Известная в Беларуси юрист и медиатор. В августе 2020 года вошла в президиум Координационного совета, в конце того же месяца была арестована по статье о неуплате налогов. Единственная женщина, которая присутствовала на той встрече.





Вскоре после визита Лукашенко вышла на свободу — 23 октября. Дала несколько достаточно резких интервью СМИ, в политической жизни сейчас не участвует.





Дмитрий Рабцевич





Директор IT-компании PandaDoc. В заключении находился с 2 сентября, как и некоторые другие работники компании. На следующий день после встречи с Лукашенко в СИЗО был освобожден под подписку о невыезде.





После закрытия в Беларуси офиса PandaDoc зарегистрировал свою фирму — «ПЦИ Солюшнз». Лишь в августе 2021 года на свободу вышел последний задержанный по делу PandaDoc — Виктор Кувшинов. Уголовное дело против компании было закрыто.





Александр Василевич





Известный бизнесмен, владелец рекламного агентства Vondel, сайта The Village, творческого пространства «У нескладовае». Активно помогал в избирательной кампании Виктору Бабарико. Василевич уже более года удерживается в СИЗО на Володарского, суд над ним пока не состоялся. В заключении бизнесмен пишет сказки для своей дочери.





Виталий Шкляров





Политтехнолог, уроженец Гомеля, гражданин США. Имя Шклярова связывали с блогером Сергеем Тихановским, но сам Виталий это отрицает. Был арестован еще до выборов.





Вскоре после посещения Лукашенко СИЗО КГБ Шкляров был переведен под домашний арест, а буквально через неделю покинул Беларусь. Судьбой Шклярова занимались высокие должностные лица в США. Сейчас живет в Киеве.



Максим Знак





Юрист, адвокат. Один из руководителей штаба Виктора Бабарико. Входил в президиум Координационного совета. В сентябре 2021 года Знак был осужден к 10 годам заключения. Судили его вместе с Марией Колесниковой. Сейчас ждет в СИЗО обжалования приговора.





Илья Салей





Адвокат Марии Колесниковой. Был задержан 11 сентября 2020 года. После встречи с Лукашенко Салея перевели под домашний арест, где он находился до апреля 2021 года.





Летом уехал из Беларуси в Польшу. Продолжает оставаться фигурантом уголовного дела.

Юрий Воскресенский





Один из рядовых активистов штаба Бабарико. В прошлом — депутат Мингорсовета. Еще в заключении дал интервью телеканалу ОНТ, где назвал ошибочными действия штаба Бабарико. На свободу вышел 11 октября 2020 года.





В скором времени возглавил «Круглый стол демократических сил», который имитирует диалог власти и гражданского общества. В политическом плане перешел полностью на позиции властей. Готовит списки политзаключенных для амнистии, но пока не очень удачно. Частый гость пропагандистских программ на ТВ.





Сергей Тихановский





Видеоблогер, автор проекта «Страна для жизни». Задержан 29 мая 2020 после стычки с милицией в Гродно. Обвиняется по четырем статьям уголовного кодекса.





Сейчас в гомельском СИЗО проходит суд над Тихановским и другими обвиняемыми по этому делу. Сергею угрожает до 15 лет лишения свободы.



