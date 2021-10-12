Платформа экспертного сообщества «Банк идей» провела «Марафон идей» на площадке «Еврорадио». Первый блок обсуждения был посвящен внешней политике.





Рыгор Астапеня напомнил про результаты социологических исследований, которые проводил он сам, а также другие, в том числе государственные, организации. Все они свидетельствуют, что белорусское общество не хотело бы объединения Беларуси ни с одной из стран мира, а желало бы сохранять хорошие отношения со всеми соседями. На его взгляд, при построении своей внешней политики государство должно учитывать это мнение граждан, Политологнапомнил про результаты социологических исследований, которые проводил он сам, а также другие, в том числе государственные, организации. Все они свидетельствуют, что белорусское общество не хотело бы объединения Беларуси ни с одной из стран мира, а желало бы сохранять хорошие отношения со всеми соседями. На его взгляд, при построении своей внешней политики государство должно учитывать это мнение граждан, пишет thinktanks.by

Его коллега, представитель объединения «Белая Русь» Петр Петровский возразил, что Беларуси сохранить внешнеполитический нейтралитет не получится. С другой стороны – лишь авторитарная власть может обеспечить независимость страны через маневрирование отношениями с разными геополитическими партнерами.

Шантажировать Россию Западом больше не получается

Петр Петровский напомнил, как умело Александр Лукашенко справлялся с таким маневрированием вплоть до 2020 года.





«Возьмем интеграцию с Россией. До 2020 года президент Беларуси очень раздражал некоторые круги в России тем, что стремился навязать свой порядок дня в этой интеграции. Причем, шантажируя Россию нормализацией отношений с Западом», - подчеркнул представитель «Белой Руси».





Однако эта тактика перестала быть успешной, когда внешние силы дестабилизировали политическую ситуацию в стране. В этой связи аналитик напомнил, что «Виктор Бабарико – это менеджер Газпрома».





«Они испортили наши отношения с Западом, сузили возможные маневры с Россией. И понятно, что теперь Александр Лукашенко не может на сто процентов требовать конкретных механизмов интеграции, более равноправных, более выгодных Беларуси», - считает политолог.





Петр Петровский привел в пример 28 интеграционных программ. Их структура соответствует структуре договора об ЕАЭС.





"Но Россия целенаправленно вывела Беларусь из формата ЕАЭС в переговорах по этим программам для одной цели: для того, чтобы один на один с нами принудить нас их подписать", - считает политолог.





"Это нам выгодно? Нет. Беларуси было бы выгодно проводить переговоры в рамках пятерки стран, где было больше игроков, где мы кооперировались и с Арменией, и с Казахстаном в чем-то. Где нас больше слушали. Теперь этой возможности нет, нас вывели с многосторонних переговоров в двусторонние. На нас обкатают эту схему – 28 союзных программ. А потом эту схему начнут заставлять принимать другие страны Евразийского союза", - прогнозирует эксперт.





Только авторитарная власть может сохранить независимость Беларуси





По мнению Петра Петровского, виноват в ослаблении позиции Беларуси перед Россией «не Лукашенко».





«Виноваты те, кто не может понять, что в чрезвычайном геополитическом положении суверенитет и независимость в стране организовывается авторитарной жесткой властью, а не либеральным режимом, который не может эту независимость защитить. Посмотрите на ту же Молдову», - предложил эксперт.





«Когда у тебя финансово-промышленные группы извне не могут входить, когда средства производства стратегические находятся в руках государства – то понятно, что это не нравится как Западу, так и Востоку. Особенно ценностно Запад ненавидит белорусскую модель. И тут суверенитет и независимость реализуются через авторитаризм», - уверен Петр Петровский.







