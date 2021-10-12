Сергей Чалый отметил, что считает это решение лишь желанием властей отложить проблему на потом. Комментируя в эфире Еврорадио введение единого дня голосования,отметил, что считает это решение лишь желанием властей отложить проблему на потом.





— Думаю, никакие выборы больше не состоятся, — отмечает аналитик. — Лукашенко на самом деле уже все понял про любой плебисцит. У него серьезная родовая травма. Он мстит тем людям, которые помнят, в каком он страхе был после августа 2020-го.





Единый день голосования просто был отнесен к черте, и вообще он создает огромное множество логистических проблем и не решает проблему того, как будут одновременно работать депутаты, которые только-только выбраны, и принимать решения, которые должны обеспечивать преемственность власти. Пока это просто желание отложить решение проблемы на потом.





Нет ясности и по поводу изменений в Конституцию.





— Комедия происходит с конституционной реформой, где сам Лукашенко не понимает, что он от нее хочет. Точнее, понятно, что он хочет, он просто не знает, как это сделать, — считает Сергей Чалый. — Сейчас это попытка придумать такую систему, которая изобразила бы перемены, но при этом сделать так, чтобы никоим образом выборы не повлияли на изменение политической системы. Хотя люди хотели перемен, чтобы его поменять, а не по феншую кровати переставить.





Аналитик обращает внимание на пропаганду, которая пытается представить, что это последний срок Лукашенко и на следующих выборах все изменится.





— Это очень интересный момент. Потому что риторика не соответствует интенции. То есть можно сколько угодно обещать новые выборы вместо тех, что состоялись, но при этом делать все, чтобы эти выборы либо вообще никогда не состоялись, либо не имели никакого значения: мол, давайте изберем такого человека, который будет полностью контролироваться и сменяться на случай, если он что-то не то сделает.