481 день за решеткой без суда

Сергея Тихановского, Николая Статкевича, Игоря Лосика и других политзаключенных. Виктор Бабарико уже начал отбывать наказание в Новополоцкой колонии, Мария Колесникова и Максим Знак ждут этапирования. В гомельском СИЗО-3 четвертый месяц продолжается суд по делуи других политзаключенных.уже начал отбывать наказание в Новополоцкой колонии,ждут этапирования. Свабода напоминает о тех известных политзаключенных, которых еще даже не начали судить.





Блогер Эдуард Пальчис - 380 дней за решеткой

Эдуарда задержали более чем через месяц после дня выборов - 27 сентября 2020 года. Вскоре ему предъявили обвинения по части 1 статьи 293 УК Беларуси (организация массовых беспорядков). Сначала Эдуард отбывал присужденные ему заочно "сутки" на Окрестина, позже его перевели в СИЗО-1 на Володарского в Минске. 16 декабря у него родилась дочь, которую политзаключенный еще не видел.





10 октября стало известно, что блогера обвиняют сразу по четырем статьям Уголовного кодекса. Об этом сообщили правозащитники из «Весны». Эдуарду Пальчису уже предъявили окончательные обвинения.





Кроме организации массовых беспорядков, это могут быть также "организация действий, грубо нарушающих общественный порядок", "разжигание социальной вражды" и "призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь".





Даты начала судебного процесса по делу политзаключенного пока нет, однако правозащитники говорят, что процесс по делу Эдуарда может начаться скоро.





Следователь Евгений Юшкевич - 176 дней за решеткой

Впервые бывшего следователя СК и андроид-разработчика Евгения Юшкевича задержали 24 ноября 2020 года. Тогда его обвинили в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активном участии в них. Через полтора месяца Юшкевича выпустили под подписку о невыезде.





Второй раз бывшего следователя задержали 19 апреля 2021 года. Его поместили в СИЗО КГБ. Адвокат Юшкевича, Мария Колесова-Гудилина, не могла попасть к своему подзащитному несколько дней. Юшкевич находится под стражей до сих пор, о его деле известно только то, что оно заведено за якобы акт терроризма.





На днях Евгения Юшкевича под стражей привозили на суд над его бывшим коллегой Егором Вершининым, также бывшим сотрудником Следственного комитета. Вершинина судили за участие в акциях протеста летом и осенью 2020 года. По версии следствия, Юшкевич участвовал в них вместе со своим бывшим коллегой, с которым поддерживал дружеские отношения.





Никакой информации в деле самого Евгения Юшкевича нет. Его защитник Мария Колесова-Гудилина в разговоре со Свабодой сообщила, что имеет доступ к своему подзащитному.





Однако о перспективах завершения расследования по его делу, а также возможном начале судебного процесса сказать пока ничего не может. Как и защитники других политзаключенных, она находится под подпиской о неразглашении и не может раскрывать деталей обвинения.





Глава избирательного штаба Виктора Бабарико Эдуард Бабарико - 481 день за решеткой​

Эдуарда Бабарико задержали вместе с отцом Виктором утром 18 июня 2020 года. Это задержание стало вторым громким после ареста Сергея Тихановского в Гродно 29 мая.





Эдуарда обвинили по той же статье, что и отца (уклонение от налогов в особо крупном размере). Однако судебный процесс по его делу не начался до сих пор, хотя Бабарику-старшего уже не только осудили, но и направили в Новополоцкую колонию.





Эдуард Бабарико находится под стражей в СИЗО КГБ. Как рассказала подруга Эдуарда Александра, о завершении следствия в его деле и передаче материалов в суд на данный момент ничего неизвестно.





Журналист Денис Ивашин - 214 дней под стражей

​Гродненского журналиста Дениса Ивашина задержали 12 марта 2021 года в Гродно, после чего поместили в областную тюрьму №1. Вскоре его обвинили по статье 365 УК (вмешательство в деятельность сотрудника внутренних дел).





В одной из своих статей Ивашин использовал опубликованные на официальном сайте Гродненской милиции сведения, что стало основанием для задержания.





Родные Дениса неоднократно отмечали проблемы с перепиской с ним. В начале октября стало известно, что Ивашина в очередной раз поместили в карцер, после которого он будет вынужден отбыть 5-дневный карантин.





Причины такого обращения родным Ивашина неизвестны. По словам жены Ивашина Ольги, условия содержания заключенных в Гродненской тюрьме неприемлемы.





"Как мы на днях узнали, холод сейчас во всей Гродненской тюрьме, - написала Ольга Ивашина в своем фейсбуке 9 октября. - Наиболее вероятной причиной является отсутствие отопления. Почему его до сих пор не включили, пока остается тайной, но за объяснением мы обязательно обратимся.





Одно, что этот досадный факт подтверждает, что не только на здоровье заключенных администрации тюрьмы наплевать; не жалко даже собственных сотрудников и работников медсанчасти, один из врачей которой, кстати, сейчас как раз болеет".





Активисты Союза поляков Беларуси Анжелика Борис и Анджей Почобут - 203 и 201 день за решеткой

Обоих активистов Союза поляков в Беларуси задержали в конце марта 2021 года и обвинили в разжигании вражды. Вместе с ними задержали также польских активисток Ирену Бернацкую, Марину Тишковскую и Анну Панишеву, но их освободили и отвезли на польскую границу в начале июня.





По неофициальной информации, такой же вариант предлагали и Почобуту с Борис, однако они отказались покидать Беларусь.





В конце лета от родных арестованных активистов СПБ стало известно, что они за решеткой имеют проблемы со здоровьем. Сообщалось, что Анджей Почобут болеет коронавирусом. Обоих по состоянию на начало октября держали в следственной тюрьме №8 в Жодино. Как и в других случаях, новостей о возможном завершении следствия, а также подробностей обвинения нет.





"О завершении следствия в деле Анджея ничего неизвестно, - рассказала Свабоде жена Почобута Оксана. - Наверное, следствие продолят 25 октября (когда истечет очередной срок содержания под стражей. - РС). Письма от мужа доходят частично. Мне доходят, знакомым нет. Также отцу и сыну не доходят. Может потому, что Анджей пишет их на польском языке".





Анархист Игорь Олиневич - 347 дней за решеткой

Игоря Олиневича вместе с еще тремя активистами задержали в ночь с 28 на 29 октября на территории Беларуси в Ельском районе, рядом с украинской границей. Всем четверым предъявили обвинения по статье 289 ("терроризм"), а также статье 285 ("незаконный оборот оружия").





По неофициальной информации, всех задержанных анархистов обвинили в поджоге четырех автомобилей у здания Солигорской прокуратуры, а также нападении на отдел ГАИ в Мозыре.





7 октября стало известно, что Генеральная прокуратура передала дело Игоря Олиневича в суд, рассматривать его могут начать уже в ноябре. Где именно будет проходить судебный процесс и в каком режиме — пока неизвестно.





Предприниматель и бывший политзаключенный Николай Автухович - 308 дней за решеткой

Автуховича вместе с рядом других людей задержали 8 декабря 2020 года. Вскоре после ареста его обвинили в создании террористической группировки. В частности, Автуховича обвиняют в поджогах имущества милиционеров в Гродно и Волковыске.





КГБ распространил заявление, согласно которому во время задержания у Автуховича нашли огнестрельное оружие; позже Лукашенко публично заявлял, что его в Беларусь завозили с территории Украины.





Подробностей о расследовании дела Николая Автуховича и людей, задержанных вместе с ним, в открытом доступе нет. Неизвестна также дата начала судебного процесса над Автуховичем.