12 октября в министерстве назвали ситуацию демонстрацией «реального смысла «поддержки» и «заботы» США о беларусах».





В МИД заявили, что «по требованию властей США Генеральное консульство Республики Беларусь в г. Нью-Йорке вынуждено прекратить свою работу 21 октября 2021 г.».





«Требование США, прямым следствием которого является ухудшение условий консульского обслуживания беларуских граждан, на деле демонстрирует реальный смысл постоянных заявлений американской стороны о «поддержке» и «заботе» о беларуском народе», — считают в министерстве.





Там выразили сожаление о решении и попросили граждан Беларуси и жителей США «с пониманием отнестись к неудобствам в связи с необходимостью обращаться за консульской помощью исключительно в Посольство Беларуси в г.Вашингтоне».





Кроме этого, МИД сообщил, что граждане Беларуси, состоящие на постоянном консульском учете в Генеральном консульстве, с 1 ноября 2021 г. будут переведены на постоянный консульский учет в Посольство Беларуси в США.





«Просто непонятно, чем им заниматься»

Кстати, совсем недавно, в августе, власти Беларуси потребовали от США сократить персонал посольства в Минске до 5 человек.





Пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз тогда заявил, что ему «просто непонятно, чем им заниматься на таком фоне». Имел в виду работник беларуского МИДа санкции США в отношении властей Беларуси.





И вот власти Штатов решили, по всей видимости, вспомнить слова представителя МИД Беларуси и ответить.