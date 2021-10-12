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МИД Беларуси объяснил закрытие консульства в Нью-Йорке

11 октября МИД Беларуси объявил о закрытии генерального консульства Республики в Нью-Йорке, пояснив это требованием США.

12 октября в министерстве назвали ситуацию демонстрацией «реального смысла «поддержки» и «заботы» США о беларусах».

В МИД заявили, что «по требованию властей США Генеральное консульство Республики Беларусь в г. Нью-Йорке вынуждено прекратить свою работу 21 октября 2021 г.».

«Требование США, прямым следствием которого является ухудшение условий консульского обслуживания беларуских граждан, на деле демонстрирует реальный смысл постоянных заявлений американской стороны о «поддержке» и «заботе» о беларуском народе», — считают в министерстве.

Там выразили сожаление о решении и попросили граждан Беларуси и жителей США «с пониманием отнестись к неудобствам в связи с необходимостью обращаться за консульской помощью исключительно в Посольство Беларуси в г.Вашингтоне».

Кроме этого, МИД сообщил, что граждане Беларуси, состоящие на постоянном консульском учете в Генеральном консульстве, с 1 ноября 2021 г. будут переведены на постоянный консульский учет в Посольство Беларуси в США.

«Просто непонятно, чем им заниматься»

Кстати, совсем недавно, в августе, власти Беларуси потребовали от США сократить персонал посольства в Минске до 5 человек.

Пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз тогда заявил, что ему «просто непонятно, чем им заниматься на таком фоне». Имел в виду работник беларуского МИДа санкции США в отношении властей Беларуси.

И вот власти Штатов решили, по всей видимости, вспомнить слова представителя МИД Беларуси и ответить.
Источник: telegraf.by
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