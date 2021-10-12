











Рифат аль-Асад, представитель сирийской правящей династии, давно жил в Лондоне, а затем в Париже. В июне 2020 года парижский суд приговорил его к четырем годам тюрьмы за отмывание денег, финансовые махинации и прочие преступления. В сентябре 2021 апелляционный суд подтвердил этот приговор.





По данным издания The New Arab, 84-летний аль-Асад еще в июле перебрался в Беларусь. 7 октября он вылетел из Минска в Дамаск, где не был 40 лет. Получается, в Беларуси он пробыл около трех месяцев.





Источники из окружения Рифата сообщили The New Arab, что аль-Асад прибыл в Беларусь без средств к существованию и по приглашению «сирийский друзей».





Между тем белорусский историк Михаил Фридман полагает, что серьезно относится к версии, сообщенной друзьями Асада журналистам не стоит.





«Официальный Минск поддерживает тесные связи с режимом Башара аль-Асада, а дядя сирийского диктатора, по всей видимости, получил гарантии, что из Беларуси выдан во Францию не будет. Решение о его приеме принималось наверняка на самом высоком уровне, а само пребывание в Минске успешно хранилось в тайне. Лукашенко оказал таким образом личную услугу Башару аль-Асаду, который смилостивился над опальным родственником. Беларусь же в очередной раз стала перевалочным пунктом для сомнительных политиков с преступным шлейфом», - написал Михаил Фридман в соцсетях.



