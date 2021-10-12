Об этом свидетельствуют данные Исполкома СНГ.





Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин посетит Беларусь 15 октября.





Между тем, сегодня в Кремле сообщили, что Путин в четверг, 14 октября, примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в формате видеоконференции. Саммит СНГ в сообщении не упоминается.





Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал, какие очные встречи запланированы у Путина на ближайшее время.





По словам пресс-секретаря российского лидера, в настоящий момент публичные встречи Путина главным образом идут в формате видео-конференц-связи. Однако есть у него и очные контакты.





"Сегодня он будет выступать перед депутатами в зале. Это очное общение. Встреча с премьер-министром Армении - очное общение. Мы упоминали рабочий визит, который предстоит, премьер-министра Израиля - очное общение", - цитирует ТАСС Пескова.