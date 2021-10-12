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Путин не приедет: саммит глав стран СНГ пройдет в онлайн-формате

Заседание Высшего Евразийского экономического совета и Совета глав государств Содружества Независимых Государств пройдут в формате видеоконференцсвязи.

Об этом свидетельствуют данные Исполкома СНГ.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин посетит Беларусь 15 октября. 

Между тем, сегодня в Кремле сообщили, что Путин в четверг, 14 октября, примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в формате видеоконференции. Саммит СНГ в сообщении не упоминается.

Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал, какие очные встречи запланированы у Путина на ближайшее время. 

По словам пресс-секретаря российского лидера, в настоящий момент публичные встречи Путина главным образом идут в формате видео-конференц-связи. Однако есть у него и очные контакты. 

"Сегодня он будет выступать перед депутатами в зале. Это очное общение. Встреча с премьер-министром Армении - очное общение. Мы упоминали рабочий визит, который предстоит, премьер-министра Израиля - очное общение", - цитирует ТАСС Пескова.
Источник: smartpress.by
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