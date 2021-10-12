В Литве начались масштабные учения с участием 12 стран НАТО
В ночь на вторник в Литве начались международные военные учения "Железный волк - 2021 II".
Почти две недели на полигоне в Пабраде, что в Швенченском районе, и вокруг него в учениях будут принимать участие более 3 тыс. военных из Литвы и других 12 стан НАТО и партнеров, сообщает Delfi.
В учениях также примет участие почти 1 тыс. единиц военной техники: танки Leopard и Abrams, боевые машины пехоты Marder, CV 90, VCI Pizarro, БТР Stryker, Fuchs и Boxer, самоходные артиллерийские гаубицы PzH2000, транспорт тылового обеспечения и административного назначения.
В ходе учений оценят способности выполнять операции по нападению, обороне и прочие военные операции дислоцированными в Литве Силами передового базирования НАТО, Штаба Батальона мотопехоты им Альгирдаса, входящего в бригаду Gelezinis Vilkas и Роты разведки.
13:58 12/10/2021
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