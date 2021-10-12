



Прораб Москвы

Самым известным представителем российского депутатского корпуса, имеющего связи с Беларусью, является многолетний зам московского градоначальника Юрия Лужкова, который некоторое время даже исполнял обязанности мэра Москвы, Владимир Ресин.





Его по праву называют «прорабом Москвы», так как много лет именно Ресин курировал архитектуру и строительство в российской столице.





Владимиру Иосифовичу 85 лет, но на пенсии ему не сидится. По итогам выборов в Госдуму, которые прошли в сентябре, Ресин получил депутатский мандат от партии «Единая Россия».





Владимир Ресин родился в феврале 1936 года в Минске, хотя корни родителей уходят в местечко Речица Чериковского района. Родители были репрессированы, потом амнистированы.





Отец всю жизнь занимался лесом, отвечал за производство спичек в масштабах всего Советского Союза. Таким образом, Владимир Иосифович родом из очень влиятельной по советским меркам семьи, ведь в СССР в периоды катаклизмов люди в первую очередь закупали именно спички.





«Я родился в Беларуси, награжден беларуским орденом Почета – за большой личный вклад в укрепление экономических, научно-технических и культурных связей между Республикой Беларусь и Москвой. Люблю бывать и в Минске, и в других городах и поселках. Можно сказать, я влюблен в республику, она м е не чужая.





И я не ставил бы так вопрос – что объединяет народы России и Беларуси? Потому что это один народ, единый… У нас общие корни, история, мечты, задачи… Что еще? Главное – мы Союз России и Беларуси возводим и крепим на надежном фундаменте. Это я как строитель говорю, а не как политик», – заявлял в одном из интервью Владимир Ресин.





К позиции этого российского депутата, кажется, комментарии не требуются.





«Депутат на миллиард»

Самым статусным российским депутатом-беларусом, видимо, следует признать Виктора Пинского. В прошлом созыве он являлся заместителем руководителя фракции «Единая Россия». А это, напоминаем, фракция правящей партии.





Виктор Витальевич Пинский родился в Лиде в семье военного. В 1981 году окончил среднюю школу №10 и даже год проработал в родном городе слесарем-инструментальщиком на заводе «Оптика».





В 1982-м Пинский поступил в Военный Краснознаменный институт Министерства обороны СССР в Москве, после его окончания работал в системе военных судов в Петропавловске-Камчатском и в Приморском крае. Собственно, оттуда он и начал свою политическую карьеру, избравшись местным депутатом.





Кстати, Виктор Пинский – специалист по офшорам. Он был одним из авторов законопроекта о создании САР (специального административного района) на острове Октябрьский в Калининграде и острове Русский во Владивостоке как альтернативы зарубежным офшорным зонам.





После этого Пинского стали называть «депутатом олигархов», так как благодаря этой инициативе попавшие под санкции российские бизнесмены всё-таки могут выводить свои зарубежные активы. Алексей Навальный даже посвятил Пинскому отдельное расследование под названием «Депутат на миллиард».





Весной этого года Виктор Пинский в составе делегации Приморского края приезжал в Беларусь, встречался с Лукашенко, наведал родные места. Его комментарий по поводу беларуских протестов был нейтральным.





«Я следил за событиями в Беларуси, естественно, переживал за происходящее. Уверен, что скоро в республике ситуация стабилизируется. Никто не будет больше вмешиваться в дела Беларуси. Народ должен сам принимать решения, как ему жить», – заявил он.





Тут и не разберешь, то ли за власть, то ли за народ высказался российский депутат, который в прямом смысле слова живет масштабами от Бреста и Гродно до Владивостока.





Адепт интеграции

Самый колоритный уроженец Беларуси в российской Госдуме – это, наверное, Александр Ющенко. Вот уж кого судьба покидала!





Александр Андреевич Ющенко родился 19 ноября 1969 года в Мозыре в семье военного. Когда семья переехала в Москву, он был еще ребенком.





Поиски себя у Александра Ющенко оказались чрезвычайно интенсивными. Окончил Военно-космическую академию имени Можайского, Российскую академию государственной службы по специальности «политология», МГИМО. Работал на Ленинградском телевидении вместе с Александром Невзоровым. А потом приземлился в КПРФ.





С 1995 года он становится помощником председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова, с 2007-го – пресс-секретарь Зюганова и фракции КПРФ в Государственной думе. Имеет и опыт депутатской работы – в Народном хурале Бурятии возглавлял фракцию своей партии.





Действия Лукашенко после президентских выборов он называет «проявлением мужества».





«У Лукашенко есть поддержка со стороны беларусов. Лукашенко сейчас президент, и его избрание основано на поддержке людей», – уверен Ющенко. И в этом нет ничего странного, потому что КПРФ нигде не имеет такого теплого приема, как у официальных беларуских властей.





Наши люди из Бобруйска

От партии «Единая Россия» депутатом Госдумы также стал беларус Николай Цед. Одни считают его писателем, другие – тренером по восточным единоборствам, третьи – членом «питерской команды» президента России.





Николай Григорьевич Цед родился в деревне Озеры Бобруйского района. Но юность провел в Ленинграде. Окончил Военный институт физической культуры, в 2004 году – Северо-Западную академию государственной службы.





С 1981-го по 1998 год служил в Вооруженных силах СССР и России.





Трудовую деятельность начинал в качестве автослесаря. Затем был научным сотрудником в Институте физкультуры им.Лесгафта на кафедре рукопашного боя, тренером сборной Санкт-Петербурга по рукопашному бою.





Позже переехал в Москву, где сначала руководил дочерней структурой Управления делами президента РФ, а потом стал заместителем директора ОАО «Росспиртпром».





Затем работал в администрации Костромской области заместителем губернатора региона.





В апреле 2013 года был назначен главой администрации Приморского района Санкт-Петербурга. Сейчас в связи с избранием в Государственную думу сложил полномочия.





В автобиографии, опубликованной на страничке Николая Цеда в соцсетях, он пишет, что является обладателем третьего дана по хапкидо и чойквандо (корейские боевые искусства, сходные с японским айкидо), а также вице-президентом Федерации хапкидо России.





Кроме того, он написал несколько книг, посвященных культуре самураев: здесь и философско-историческое сочинение «Дух самурая – дух Японии», и приключенческий роман «Мастер».





На должности главы одного из районов Санкт-Петербурга Цед политическими заявлениями не отметился. Он честно признавался, что является не политиком, а «государевым слугой».





Сяду в скорый поезд

Новичок в политике и еще один белорус. Ему из беларуской глубинки доехать до российской Госдумы позволили … поезда.





Анатолий Лесун – уроженец поселка Паричи Светлогорского района Гомельской области. Окончил Белорусский институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности «инженер путей сообщения по эксплуатации железных дорог».





Эти дороги сначала привели его на должность дежурного железнодорожной станции Лянгасово, а со временем – и на должность начальника Горьковской железной дороги. Сейчас в связи с избранием в Госдуму он покидает эту должность. Как и все чиновники, Лесун стал депутатом от партии «Единая Россия».





От редакции

Когда Российская Федерация вводила войска в Крым, все депутаты-украинцы в Федеральном собрании РФ проголосовали за это решение. Поэтому наивно предполагать, что депутаты-беларусы будут отстаивать в Госдуме наши интересы. Но и игнорировать тот факт, что в рядах российских законодателей есть беларуская фракция, тоже не стоит.