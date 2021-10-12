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Глава МВД Польши: Мы не поддадимся шантажу Лукашенко и Путина

«Мы не отступим ни на шаг и не поддадимся шантажу Лукашенко и Путина. У нас достаточно сил, чтобы эффективно защищать этот участок границы», — заявил министр внутренних дел и администрации, министр-координатор спецслужб Польши Мариуш Каминьски в интервью Polska Times


«Режим Лукашенко для достижения своих целей — дестабилизации Польши и всего ЕС — не остановится ни перед чем», — сказал чиновник, комментируя ситуацию на границе с Беларусью, которую пытаются перейти многочисленные нелегальные мигранты из стран третьего мира.

По его словам, опыт других стран показывает, что среди нелегалов есть те, кто может быть связан с террористическими организациями, поэтому при проверке задержанных мигрантов изучается содержимое их мобильных телефонов. Как отметил Каминьски, в 50 из 200 проверенных аппаратов обнаружился контент, заставивший усомниться в истинных мотивах их владельцев.

«Мы не можем позволить себе бесконтрольный наплыв людей, у которых по разным причинам нет документов, мы не знаем их личности и цели, с которой они на самом деле приехали в ЕС. С одной стороны, это была бы реальная угроза для наших граждан, а с другой — это стало бы поводом для триумфа Лукашенко и Путина», — считает глава МВД.

Согласно его информации, в одном из телефонов был найден номер боевика т.н. Исламского государства, арестованного за подготовку теракта на территории одной из стран ЕС. Обнаружена также фотография мужчины, проходившего в России военные сборы. 

У одного мигранта были снимки нескольких тысяч документов, которые принадлежали жителям Польши, Германии, Бельгии, Франции, Нидерландов и других стран. Найдены фотографии встречи боевиков террористической группировки «Палестинский исламский джихад» и казней, проведенных исламскими экстремистами, снимки со сценами педофилии и зоофилии, отметил Каминьски.

Он также сообщил, что с начала года задержано около 250 проводников, занимавшихся переброской нелегалов от восточной границы Польши в Германию.

С начала августа зафиксировано 16 тыс. попыток незаконного перехода границы. Предотвращено 14,5 тыс. попыток, 1471 человек задержан. В охраняемых центрах приема мигрантов находится 1550 человек, их личности выясняются, сказал Каминьски.

По его словам, ситуация требует изменения системы охраны польско-белорусской границы. Запланировано оборудование физического барьера в комбинации с электронными средствами обеспечения безопасности. Разрабатывается техническое задание, оценивается стоимость инвестиций, заявил руководитель МВД.
Источник: naviny
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