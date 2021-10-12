Страны Запада не отказываются от санкционного давления как инструмента изменения поведения беларуского режима внутри Беларуси и на международной арене. В ответ на растущее давление Минск пытается безуспешно перезапустить дальнюю дугу внешней политики, отмечают эксперты в обзоре «Беларусь в фокусе».





7 октября депутаты Европейского парламента (ЕП) одобрили резолюцию, в которой ЕС не признает результаты президентских выборов 2020 г., осуждает репрессии и инструментализацию мигрантов для достижения режимом своих политических целей, а также договоренности между А. Лукашенко и В. Путиным о подготовке дорожных карт по интеграции.





Резолюция называет угон и вынужденную посадку самолета Ryanair актом государственного терроризма. Депутаты ЕП призывают страны-члены ЕС активно пользоваться принципом универсальной юрисдикции и готовить уголовные дела против исполнителей репрессий, а Совет ЕС – еще больше усилить целевые экономические санкции ЕС, сосредоточив внимание на ключевых секторах беларуской экономики, государственных и частных компаниях, которые поддерживают и финансируют режим Лукашенко.





Тем не менее, в резолюции содержится призыв к инклюзивному диалогу.





8 октября аналогичные оценки со стороны западных стран прозвучали и на неофициальной встрече высокого уровня по ситуации в Беларуси в Совете Безопасности ООН по «формуле Арриа».





Инициатором встречи выступила Эстония, которая назвала ситуацию в Беларуси угрозой стабильности региона, участие в дискуссии приняли представители еще 31 страны. В частности, заместитель постоянного представителя США при ООН Ричард Миллс заявил, что США не снимут санкции, пока беларуские власти не вернутся к выполнению своих международных обязательств и не перестанут нарушать права граждан.





На этом фоне беларуские власти были вынуждены пойти на частичную деэскалацию миграционного кризиса, чтобы не спровоцировать еще более жесткие санкции. Так, Беларусь перестала принимать мигрантов, которые вылетают в Минск из города Эрбиль на севере Ирака, а беларуский МИД приостановил прием заявлений на получение виз от граждан Египта, Ирака, Нигерии, Пакистана и Сирии.





При этом Минск продолжал стремительно терять субъектность в глазах Запада, который по-прежнему не реагирует на миграционный шантаж. Так, ЕС пытается остановить авиасообщение между Беларусью и третьими странами-донорами мигрантов. Турция и Польша договорились усилить борьбу с нелегальной миграцией.





А президент Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Рик Дамс обсудил «критическую ситуацию» на беларуско-польской границе во время визита в Польшу, в том числе – со Светланой Тихановской.





Угроза ужесточения западных санкций становится постоянным источником обеспокоенности беларуского режима, ибо они могут стать триггером новых массовых протестных выступлений в стране.





В то время, как глава МИД Беларуси Владимир Макей на Конференции ООН по торговле и развитию апеллировал к недопустимости санкций Запада, идущих вразрез с положениями Устава ООН, Минск пытался перезапустить дальнюю дугу внешней политики Беларуси за счет ревизии совместных проектов в строительстве и промышленности с Венесуэлой и координации общих действий с Китаем.





Таким образом, Беларусь сохраняется в повестке дня Запада как глобальная проблема, что гарантирует новые раунды санкционного давления. Минск пытается сдержать их негативные последствия с помощью реактивации дальней дуги внешней политики.





Однако, как показали дискуссии в Совбезе ООН (включая нейтральную позицию Индии и Китая) ожидания беларуского режима вряд ли оправдаются.







