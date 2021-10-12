Премьер Японии заявил о суверенитете над южными Курилами
Новый премьер-министр Японии Фумио Кисида считает, что на южную часть Курильских островов, де-факто принадлежащих России, распространяется суверенитет Токио.
Об этом Кисида заявил во вторник в ходе дебатов в нижней палате парламента, сообщает ТАСС.
По словам японского премьера, правительство планирует вести переговоры с Москвой по заключению мирного договора и определению принадлежности южных Курил, которые в Японии называют северными территориями. "На северные территории распространяется суверенитет нашей страны. Мы должны решить этот вопрос, не оставляя его следующим поколениям", - сказал Кисида.
8 октября, выступая в парламенте, Кисида заявил, что мирный договор с Россией не будет заключен без урегулирования территориальной проблемы.
Фумио Кисида был избран на пост премьер-министра 4 октября , ранее он занимал должность министра иностранных дел Японии.
Источник: svoboda.org
10:08 12/10/2021
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