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Иракская разведка поймала "главного бухгалтера" ИГ. США обещали за него 5 млн долларов

Иракские спецслужбы заявили о захвате Сами Джасима аль-Джабури. В прошлом он был вторым человеком в иерархии группировки "Исламское государство".




О поимке Джасима, также известного как Хаджи Хамид и отвечавшего за финансы группировки, сообщил премьер-министр страны Мустафа аль-Каземи.

По словам премьера, Джасим был задержан в ходе сложной международной операции иракской разведки. В какой стране она была проведена, он не уточнил.

За Хаджи Хамида правительство США предлагало награду в 5 млн. долларов.

ФБР считает, что, помимо распределения бюджетов на теракты ИГ, Джасим занимался незаконной продажей нефти, газа, ископаемых и антиквариата от имени группировки.

Ценность поимки Джасима для иракских служб безопасности, впрочем, не в том, что он является незаменимым для ИГ экспертом. На его место, очевидно, вскоре придет другой.

Как сообщает корреспондент Би-би-си по вопросам обороны Фрэнк Гарднер, самое ценное здесь - большой объем важной информации, которой он обладает, в том числе - о нападениях, намеченных на ближайшее время.

В пресс-службе иракских силовиков заявили, что задержанный был близок к новому лидеру ИГ Амиру Мухаммеду Саиду Абдулу Рахману, который сменил Абу Бакра аль-Багдади, управлявшего группировкой в период провозглашения ей "Халифата" на территории Ирака и Сирии.

В конце октября 2019 года американские военные провели рейд на вилле в сирийской провинции Идлиб, где скрывался � �ь-Багдади. Его охрана была уничтожена, а сам он застрелился.

По информации источника Франс пресс, иракская разведка поймала Джасима в Турции. Турецкие власти не комментировали заявление Багдада.
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