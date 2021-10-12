Будет ли Путин участвовать очно – это главный вопрос и, на мой взгляд, очень важный с точки зрения принятия президентом России своего белорусского коллеги. Можно не приехать на саммит СНГ, но приехать на госсовет, подчеркнув приоритет Союзного государства, но и одновременно снизить роль СНГ, а это уже небольшой, но щелчок по имиджу «собирателя русских земель».





Но и прилетать в Минск дважды за три недели скорее всего не входит в планы Путина — уж слишком жирно.





А отсутствие ВВП на двух мероприятиях можно считать определённым маркером принятия президентом России президента Беларуси: разница в частоте визитов за год колоссальная, а приехать в Беларусь лично – значит всецело признать и власть, и контролируемость ситуации в стране, и обозначить для российских элит значимость белорусского вектора.





Насколько он значим и/или насколько Путин принимает ситуацию в Беларуси как стабильную, мы узнаем на протяжении трех недель. Ноябрь и декабрь пройдут в контексте работы над конституционной реформой, а к началу 2022 года, непосредственно до референдума, власть, скорее всего, захочет обозначить их важность и приоритетность, в том числе подтянув к этому вопросы интеграции.





А если подтягивать без визитов Путина — значит, оставаться без явных козырей. Можно попробовать поиграть с Посланием народу и Национальному собранию, что, скорее всего, и будет организовано до конца года. Но нет новых идей, нет сильных аргументов в пользу свидетельства стабильности, поэтому и пятое послание подряд может быть не только без названия, но и без практического смысла.





Вдобавок каждый понимает, что при таком раскладе любые не выверенные публичные тезисы могут сыграть злую шутку в преддверии конституционного референдума.





За осенние-зимний период нынешнего года власти следует сделать очень много, чтобы показать перед февральским референдумом свидетельство политической стабильности, экономического благосостояния и международного, пусть и частичного, признания.





Постфевраль – время более непонятное и непредсказуемое, потому все ждут референдума как некой точки, какого-то итога, результата разрешения кризиса в стране, расстановки всех точек над «і», либо возможности для реваншизма.