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«Для Путина лично приехать в Беларусь значит всецело признать и власть, и контролируемость ситуации»

Телеграм-канал Народный депутат — о значении визитов российского президента. — В эту пятницу – 15 октября в Минске пройдёт саммит СНГ, а 4 ноября – заседание Высшего госсовета Союзного государства, и, как анонсировалось, Путин может принять участие в этих мероприятиях. Прилетит или нет – неизвестно, Песков в таких случаях говорит о том, что дата «пока предварительно взята за основу».

«Для Путина лично приехать в Беларусь значит всецело признать и власть, и контролируемость ситуации»
Будет ли Путин участвовать очно – это главный вопрос и, на мой взгляд, очень важный с точки зрения принятия президентом России своего белорусского коллеги. Можно не приехать на саммит СНГ, но приехать на госсовет, подчеркнув приоритет Союзного государства, но и одновременно снизить роль СНГ, а это уже небольшой, но щелчок по имиджу «собирателя русских земель».

Но и прилетать в Минск дважды за три недели скорее всего не входит в планы Путина — уж слишком жирно.

А отсутствие ВВП на двух мероприятиях можно считать определённым маркером принятия президентом России президента Беларуси: разница в частоте визитов за год колоссальная, а приехать в Беларусь лично – значит всецело признать и власть, и контролируемость ситуации в стране, и обозначить для российских элит значимость белорусского вектора.

Насколько он значим и/или насколько Путин принимает ситуацию в Беларуси как стабильную, мы узнаем на протяжении трех недель. Ноябрь и декабрь пройдут в контексте работы над конституционной реформой, а к началу 2022 года, непосредственно до референдума, власть, скорее всего, захочет обозначить их важность и приоритетность, в том числе подтянув к этому вопросы интеграции.

А если подтягивать без визитов Путина — значит, оставаться без явных козырей. Можно попробовать поиграть с Посланием народу и Национальному собранию, что, скорее всего, и будет организовано до конца года. Но нет новых идей, нет сильных аргументов в пользу свидетельства стабильности, поэтому и пятое послание подряд может быть не только без названия, но и без практического смысла.

Вдобавок каждый понимает, что при таком раскладе любые не выверенные публичные тезисы могут сыграть злую шутку в преддверии конституционного референдума.

За осенние-зимний период нынешнего года власти следует сделать очень много, чтобы показать перед февральским референдумом свидетельство политической стабильности, экономического благосостояния и международного, пусть и частичного, признания.

Постфевраль – время более непонятное и непредсказуемое, потому все ждут референдума как некой точки, какого-то итога, результата разрешения кризиса в стране, расстановки всех точек над «і», либо возможности для реваншизма.
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