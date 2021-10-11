+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Сколько «наказанных за протесты» в Беларуси и в соседних странах?

«Comm Беларусь» провела сравнение масштабов административного преследования участников шествий, собраний, митингов и демонстраций в Беларуси, Украине и Беларуси в 2020 году.

Сколько «наказанных за протесты» в Беларуси и в соседних странах?
Данные по России, Украине и Польше аналитики получили от официальных государственных органов. По Беларуси, так как органы данные не публикуют, пишет Thinktanks.by, приходится пользоваться неполной информацией официально ликвидированного правозащитного центра "Весна".

Беларусь

У «Весны» есть сведения о 22 тыс. 623 персонах из 33 тысяч всех задержанных в 2020 году.

Из них у 10407 человек указана статья 23.34, в то время как у многих статья вовсе не указана.

«Так что, скорее всего, число осужденных по 23.34 больше 20 тыс. человек, даже учитывая тот факт, что некоторых задерживали без привлечения к административной ответственности и некоторых привлекали не по 23.34, а по "мелкому хулиганству" и "неповиновению"».

Польша

В 2020 году в Польше тоже были массовые протесты, когда поляки выступали против церкви, националистов и правительства, возмущаясь запретом абортов.

Сколько людей были подвергнуты административному наказанию в Польше за участие в собраниях? Для ответа на этот вопрос эксперты обратились к данным судебной статистики Министерства юстиции Польши.

Всего в 2020 году суды первой инстанции Польши рассмотрели дела по ст. 50 и 52 Кодекса о мелких правонарушениях в отношении 732 человек.  Из них 328 были оправданы или не подверглись никакому наказанию, а 404 подверглись наказанию: 

1 человек был арестован,
19 человек бы� � наказаны общественными работами,
55 человек получили выговор (аналог "предупреждения")
321 человек были оштрафованы.

Сравнение четырех стран

На карте приведено сравнение нашей страны с соседями.

«Правда, стоит оговориться, что непосредственно число привлеченных показано только по Беларуси (по данным "Весны"), а по остальным странам показано число фигурантов административных дел. Большое число фигурантов в соседних странах не были в итоге привлечены к ответственности: дела были закрыты, фигуранты оправданы и т.д. В Польше, например, 55 процентов из фигурантов подверглись наказанию, в России — 65 процентов», - подчеркнули в «Comm Беларусь».
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Павел Знавец
ИСЧЕЗЛИ СОЛНЕЧНЫЕ ДНИ.
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]