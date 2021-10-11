Данные по России, Украине и Польше аналитики получили от официальных государственных органов. По Беларуси, так как органы данные не публикуют, пишет Thinktanks.by, приходится пользоваться неполной информацией официально ликвидированного правозащитного центра "Весна".

Беларусь

У «Весны» есть сведения о 22 тыс. 623 персонах из 33 тысяч всех задержанных в 2020 году.





Из них у 10407 человек указана статья 23.34, в то время как у многих статья вовсе не указана.





«Так что, скорее всего, число осужденных по 23.34 больше 20 тыс. человек, даже учитывая тот факт, что некоторых задерживали без привлечения к административной ответственности и некоторых привлекали не по 23.34, а по "мелкому хулиганству" и "неповиновению"».

Польша

В 2020 году в Польше тоже были массовые протесты, когда поляки выступали против церкви, националистов и правительства, возмущаясь запретом абортов.





Сколько людей были подвергнуты административному наказанию в Польше за участие в собраниях? Для ответа на этот вопрос эксперты обратились к данным судебной статистики Министерства юстиции Польши.





Всего в 2020 году суды первой инстанции Польши рассмотрели дела по ст. 50 и 52 Кодекса о мелких правонарушениях в отношении 732 человек. Из них 328 были оправданы или не подверглись никакому наказанию, а 404 подверглись наказанию:





1 человек был арестован,

19 человек бы� � наказаны общественными работами,

55 человек получили выговор (аналог "предупреждения")

321 человек были оштрафованы.

Сравнение четырех стран

На карте приведено сравнение нашей страны с соседями.





«Правда, стоит оговориться, что непосредственно число привлеченных показано только по Беларуси (по данным "Весны"), а по остальным странам показано число фигурантов административных дел. Большое число фигурантов в соседних странах не были в итоге привлечены к ответственности: дела были закрыты, фигуранты оправданы и т.д. В Польше, например, 55 процентов из фигурантов подверглись наказанию, в России — 65 процентов», - подчеркнули в «Comm Беларусь».



