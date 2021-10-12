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Конституционный суд признал соответствующим Конституции закон о едином дне голосования

Конституционный суд Беларуси рассмотрел закон «Об изменении Конституции Республики Беларусь», принятый недавно Палатой представителей и Советом Республики.

Фото: Пресс-служба Палаты представителей

В решении суда отмечается, пишет Reform.by, что введение единого дня голосования по выборам депутатов местных советов и Палаты представителей является целесообразным, так как «способствует сокращению организационных и финансовыхиздержек на проведение выборов». Кроме того, судьи усмотрели в едином дне дополнительные удобства для избирателей, а также условия для более качественной работы избиркомов всех уровней. «Одновременное проведение выборов депутатов позволяет общественно-политическим силам страны планомерно готовиться к избирательному процессу», — отмечает Конституционный суд.

Он также пришел к выводу, что в Основном законе не содержится норм, которые запрещали бы продлить полномочия депутатов местных советов.
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