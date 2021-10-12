Ким Кук-сон





А потому спланировал и организовал свой побег в Южную Корею, забрав с собой свою семью.«Выбрал свободу», - как говорили про таких как он пропагандисты на Западе в период холодной войны. «Но счастье потерял навсегда», - добавляли разбирающиеся в теме люди. Поскольку перебежчику, как он ни старайся и какие бы важнейшие темы не сдавай, веры не будет никогда.





Жить под страхом возмездия со стороны бывших «своих» и постоянного подозрения со стороны «своих» нынешних – тяжкий груз. Как следствие – алкоголизм, психические расстройства и недолгий век. Старший полковник Ким Кук-сон – редкое счастливое исключение, пишет Haqqin.az. Поскольку после своего перехода на сторону Южной Кореи и добровольной сдачи всего, что знал, всего, к чему был допущен во время работы в северокорейской разведке – «остался в рядах», то есть – стал советником сеульских спецслужб.









И вот теперь, спустя семь лет после побега, он, получив на то официальную санкцию, начал публично рассказывать о «лаборатории дьявола», как сам Ким Кук-сон называет мир специальных служб Северной Кореи. А знаний о ней за тридцать лет работы у него накопилось более чем достаточно, один эпизод драматичнее другого, а порою – и фантастичнее.

«Группа террора» делает подарки вождям

В 2009 году, кода Ким Чен Ын готовился стать преемником папы, Ким Чен Ира, перенесшим инсульт и постепенно отходящим от дел, один из руководителей северокорейских спецслужб, генерал Ким Ён Чхоль предложил создать новую спецслужбу, которая занималась бы организацией террористических актов и ликвидаций, «поднимающих статус» нового молодого северокорейского лидера.





Так возникло «Генеральное разведывательное бюро», первым делом которого стала подготовка ликвидации Хван Чан Ёпа. Человека, долгое время бывшего доверенным советником Ким Чен Ира, архитектором и идеологом его внешней политики. Но в 1997 году Ёп, утратив милость вождя и опасаясь за свою жизнь, бежал в Южную Корею.





Скандал был знатный, северокорейская элита смутно, заперевшись в ванных и включив воду от прослушивания невнятно бурчала о том, что «солнцеликий Ким» утратил бдительность и пригрел змею на груди, потев с этого места других «достойных». Что вот какие гадки свили себе гнездо в ЦК Трудовой партии Кореи, и вообще – один ли был Хван Чан Ёп, может, это целая затаившаяся организация.





Ким Ён Чхоль





Ким Чен Ыну за папу было обидно, и он отдал приказ о ликвидации, лично курируя ее подготовку. Правда, что-то пошло не так и два провалившихся ликвидатора – майоры северокорейской разведки до сих пор находятся в южнокорейской тюрьме. Правда, своего они все же добились – через два месяца после их задержания Хван Чан Ёп скончался от сердечного приступа, не выдержав стресса, так что у Пхеньяна есть повод интриговать, говоря, что в Сеуле «взяли не тех».





Год спустя, в начале 2010-го, южнокорейский военно-морской корабль «Чхонан» затонул после попадания торпеды, а в ноябре того же года был обстрелян южнокорейский остров Йонпхён, в результате чего двое солдат и двое гражданских лиц были убиты. «Все это было личным приказом Ким Чен Ына. И каждый раз руководством Генерального разведывательного бюро оформлялось как подарок любимому вождю, что ему доставляло удовольствие», - свидетельствует Ким Кук-сон.

«Грязные доллары» Пхеньяна

В вопросах финансирования специальных операций и добывания денег для проектов любимого Вождя, северокорейские спецслужбы действовали с той же непринужденностью, как и в отношении его политических противников.





В 1990-х, когда в стране наметилась катастрофическая нехватка продовольствия, а Ким Чен Ир призывал нацию «сплотиться перед трудным маршем», перед разведкой Северной Кореи была поставлена задача» любыми способами собрать «революционные средства» для великого Вождя всего корейского народа.





Партия сказала: «Надо!» – разведка ответила: «Есть!». И в 1993 году Ким Кук-сон доставил в Пхеньян трех иностранных специалистов, которые на базе 715-го учебного центра связи ЦК Трудовой партии Кореи организовали лабораторию по производству наркотиков – от героина до метафметамина.





С тех пор наркоторговля и северокорейская разведка идут рука об руку, оказывая в этом вопросе помощь даже венесуэльскому Мадуро. А вырученные деньги идут на счета ЦК и лично «любимых вождей» - сначала Ким Чен Ира, теперь – его достойного сына Ким Чен Ына.

«Торговцы всякой разной смертью» и северокорейский след в Иране

На фоне наркоисторий северокорейских разведчиков, заслуженно получивших международную репутацию «отмороженных на всю голову», с середины 90-х прошлого столетия Пхеньян, используя свои спецслужбы, активно вышел на черный рынок вооружений.





Ыну было обидно за папу





Диктаторские режимы под санкциями на Ближнем Востоке и в Латинской Америке, сепаратисты из Африки и Юго-Восточной Азии – там обязательно рядом сотрудники северокорейской разведки со своим высокотехнологическим товаром – системами залпового реактивного огня, ракетными установкам и зенитными комплексами.





Качество, конечно, пониже, чем у мировых производителей, но зато – дешево, в любых объемах и с любой формой расчета, можно золотом, можно драгоценными камнями, а можно и теми же наркотиками, для последующей перепродажи. А за отдельную цену с северокорейцами можно договориться и о поставках со вторичного рынка вооружений, оригинальных марок – но немножко б/у.





В последние годы ООН обвиняет Пхеньян в поставках оружия в Сирию, Мьянму, Ливию и Судан. Но это далеко не полный список. Здесь найдется место и для государств Африки, и для стран Латинской Америки – было бы желание расследовать.





Но когда все это только начиналось в 90-х годах прошлого столетия - самым главным клиентом северокорейцев был, безо всякого сомнения Иран. Именно ракетчики и ядерщики Пхеньяна «ставили на крыло» ядерную и ракетные программы Тегерана. И если ирано-северокорейское сотрудничество в ядерной сфере к 2005-2008 годам сошло на нет, как и партнерство в сфере создания дизельных мини-подлодок, то совместные программы в области баллистических и крылатых ракет продолжались, как минимум, еще лет пять-шесть.





* * *





Только в сентябре нынешнего года Пхеньян испытал четыре (!) новые системы вооружений: новую крылатую ракету большой дальности, систему запуска баллистических ракет, гиперзвуковую и зенитную ракеты. Куда продаст их «лаборатория дьявола», северокорейская разведка? Какой подарок вождю она сделает с ними? Ведь тот же Ким Кук-сон предупреждает: «Свою агрессивную сущность северокорейский режим за последнее десятилетие не сбавил и на 0.01%»…



