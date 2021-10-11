+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Владислав Сурков предсказал возникновение безлюдной демократии

Экс-помощник Путина Сурков: вожди и толпы покинут историческую сцену, на нее выйдут машины.

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Бывший помощник президента России Владислав Сурков предсказывает, что сложившиеся в настоящее время условия цифровизации и роботизации политической системы неизбежно приведут к возникновению высокотехнологичной формы государства — безлюдной демократии. Соответствующая статья была опубликована в издании «Актуальные комментарии».

Сурков подчеркивает, пишет Лента.Ру, что в будущем человеческий фактор будет иметь все меньше значения — его роль в политическом процессе может быть резко снижена или вовсе исключена ради эффективности систем управления.

«Вожди и толпы постепенно покинут историческую сцену. А выйдут на нее машины», — отмечает бывший помощник президента и подчеркивает, что безлюдная демократия станет высшей и финальной формой человеческой государственности в преддверии эры машин.

Автор публикации считает, что возникнет техногенное государство, в котором «иерархия машин и алгоритмов будет преследовать цели, недоступные пониманию обслуживающих ее людей». Вдобавок на подобной платформе выстроится линейка вторичных и промежуточных моделей политического существования — карликовая сверхдержава, экологическая диктатура, постпатриотическое сообщество, виртуальная республика.

В своих рассуждениях Сурков опирается на понятие безлюдного производства — высокотехнологичных, автоматизированных и роботизированных предприятий. Он упоминает концепцию канадского философа Маршалла Маклюэна, который считал машины своеобразным «расширением человека» и продолжением его тела и органов, а также обратную идею о том, что машина — порождение человека, которое стремится от него отделиться. Автор статьи отмечает, что «как человек произошел от обезьяны, так и машина происходит от человека и занимает его место на вершине эволюции».

18 июня Сурков сравнил президента Владимира Путина с императором Октавианом, потому что он, на его взгляд, так же, как и основатель Римской империи, совместил демократию с монархическим архетипом. По его словам, российский лидер создал «новый тип государства». Сурков считает, что российский лидер действовал как Октавиан Август, которому удалось «сохранить формальные институты республики» и верность людей.
Источник: Варвара Кошечкина
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Павел Знавец
ИСЧЕЗЛИ СОЛНЕЧНЫЕ ДНИ.
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]