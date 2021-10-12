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Последствия резолюции ЕП по Беларуси могут больнее всего «ударить» по гражданскому обществу страны – эксперт Василевич

Принятая Европарламентом резолюция по Беларуси может стать триггером для введения новых санкций против республики, от чего в конечном итоге в большей степени пострадают граждане страны.

 

Об этом в комментарии корреспонденту «Политринга» рассказала экономист Виктория Василевич.

По ее словам, резолюция содержит главную угрозу для граждан Беларуси - санкции относительно главных направлений официального экспорта - калийных удобрений и продуктов нефтепереработки, а также дальнейшей изоляции банковского сектора. Тем более, что Австрия - второй по объемам кредитор после России -  выбыла из списка «меценатов», потеряв Себастьяна Курца, указала она.

«Как следствие, обрушение экономики больнее всего ударит по гражданскому обществу, все ещё находящемуся на территории Беларуси», - пояснила она.

В то же время резолюция Европарламента также содержит угрозу и для самого Александра Лукашенко в части его уголовного преследования (ещё более токсичной внутри и вне Беларуси становится его фигура), и для тех, на кого распространяется международное уголовное расследование преступлений против человечности и их финансирование. И по всему выходит, что введение санкций произойдет в кратчайшие сроки, уверена она.

 «Думаю, что с учётом имиджевых потерь последнего времени и отката на "вторые" роли (по отношению к США) действия согласно пунктам Резолюции могут быть Евросоюзом быстро инициированы в самом ближайшем будущем. Времени заместить стратегический поток товаров из Беларуси или наладить обходные пути у государств Европы было предостаточно», - обратила внимание эксперт.

Впрочем, Василевич с сожалением констатировала, что как и ранее, для Беларуси и ее граждан любые санкции, уничтожающие экономику страны и ее мало-мальски сохраняющую устойчивость финансовую систему, не станут помощью ни в текущем удаленном на год от августа 2020 года моменте, ни в грядущей перспективе: «можно ли считать благом мыло, облегчающее и ускоряющее затягивание петли на веревке висельника?».

«Повсеместная разруха добавится к многим сотням политзаключенных, тысячам несчастных мигрантов, прибывающих в Беларусь из давно бедствующих стран», - подытожила она.

7-го октября Европарламент принял очередную резолюцию по ситуации в Беларуси. «Европарламент осуждает инструментализацию мигрантов для достижения режимом своих политических целей, называет угон и вынужденную посадку самолета Ryanair актом государственного терроризма, осуждает договоренности между Лукашенко и Путиным о подготовке дорожных карт по интеграции», - отмечается в резолюции.
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