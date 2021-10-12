



Как заявил журналистам митрополит Николай, «безгрешных людей нет, и действующие руководители правительства не должны задерживать бывших первых лиц государства».





По его мнению, пишет Сredo.press, "страна не сможет развиваться, если каждый новый руководитель будет арестовывать предшественника".





В свою очередь митрополит Антоний заявил журналистам, что, по его мнению, заключение Саакашвили до полного разбирательства по его делу нужно заменить на домашний арест.





По данным СМИ, под петицией уже подписались около 11 тыс. человек.





СМИ отмечают, что на данный момент гражданами создано уже несколько петиций с требованием освобождения Саакашвили.