Следователь вынес решение буквально в последние часы, когда истекали все процессуальные сроки, пишет телеграм-канал @truekpru. Ему вменяют две статьи Уголовного кодекса — «Разжигание социальной вражды» и «Оскорбление представителя власти».





Геннадий Можейко находится в СИЗО в Жодино на карантине по коронавирусу, из-за этого его не может посетить адвокат, и нельзя передать передачу.





Напомним, Геннадий Можейко был задержан 30 сентября. Под его подписью вышел материал о перестрелке в минской квартире с комментарием одноклассницы погибшего Андрея Зельцера. После выхода заметки доступ к сайту белорусской «Комсомолки» kp.by был ограничен. Как объяснил Мининформ, в статье содержались «сведения, способствующие формированию источников угроз национальной безопасности, заключающихся в искусственном нагнетании напряженности и противостояния в обществе, между обществом и государством».