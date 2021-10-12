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Журналисту «Комсомолки» предъявили обвинение по двум статьям Уголовного кодекса

Журналисту белорусской «Комсомолки» Геннадию Можейко предъявили обвинение.

Журналисту «Комсомолки» предъявили обвинение по двум статьям Уголовного кодекса
Следователь вынес решение буквально в последние часы, когда истекали все процессуальные сроки, пишет телеграм-канал @truekpru. Ему вменяют две статьи Уголовного кодекса — «Разжигание социальной вражды» и «Оскорбление представителя власти».

Геннадий Можейко находится в СИЗО в Жодино на карантине по коронавирусу, из-за этого его не может посетить адвокат, и нельзя передать передачу.

Напомним, Геннадий Можейко был задержан 30 сентября. Под его подписью вышел материал о перестрелке в минской квартире с комментарием одноклассницы погибшего Андрея Зельцера. После выхода заметки доступ к сайту белорусской «Комсомолки» kp.by был ограничен. Как объяснил Мининформ, в статье содержались «сведения, способствующие формированию источников угроз национальной безопасности, заключающихся в искусственном нагнетании напряженности и противостояния в обществе, между обществом и государством».
Источник: Reform.by
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