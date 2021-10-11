Неубедительно

«Обвалить рынок калия без белорусского калия вряд ли целесообразно и с точки зрения мировой продовольственной безопасности, и с точки зрения бизнеса как такового, потому что сегодня уже на споте калий торгуется 1000 долларов», — заявил первый заместитель премьер-министра Беларуси Николай Снопков в эфире одного из госканалов ТВ, обрисовывая в узко заданной интерпретации ситуацию с санкциями, п ишет b-g.by





«Скажите фермерам, сельхозпроизводителям мира нужна такая цена? Если будет такая цена основных ингредиентов урожая, то какова будет стоимость зерна, какова будет стоимость сои?» — задался риторическими вопросами первый вице-премьер, продолжая развивать тему.





В белорусском правительстве вспомнили, что есть такое слово – целесообразность. Хотя вот уже больше года складывалось впечатление, что люди во власти напрочь забыли о таком понятии. Оказывается, помнят. Но однобоко. В данном случае слово употребили явно с определенной целью. Скорее всего потому, что санкции все больше поджимают. И до кого-то там дошло, что может быть еще хуже.





Совет Евросоюза принял 24 июня четвертый пакет санкций против белорусского режима и добавил к нему секторальные экономические ограничения, которые коснулись, в частности, нескольких стратегических экспортных отраслей, в том числе и калийных удобрений.





Так, запрещены прямой или косвенный импорт, покупка или передача хлористого калия, минеральных или химических удобрений, содержащих калий, азот, фосфор.





Запреты, касающиеся товаров двойного назначения, нефтепродуктов, удобрений и табачной продукции, не распространяются на исполнение контрактов, подписанных до 25 июня 2021 года.





А вот когда людей, по надуманным, притянутыми за уши или еще за какие места предлогам, массово бросают за решетку, уничтожают негосударственные СМИ, ликвидируют общественные организации, кошмарят бизнес, загоняют под плинтус гражданское общество, давят любое инакомыслие, даже учебники ради этого переписывают, о разумной целесообразности таких действий там, наверху, ничуть не парятся. И понятно почему.





Потому что исходят из иных критериев – устранить, выкорчевать, уничтожить… Любую потенциальную угрозу (да что там угрозу – даже мало-мальски намек) нынешней системе власти. А еще «хлебные» места боятся потерять в системе госустройства. Многие приросли ведь к ним, практически.





До сих пор остается загадкой для здравомыслия целесообразность посадки в Минске международного рейса Ryanair. В результате получили: международную воздушную блокаду, добавили себе финансово-экономических проблем и других более мелких неприятностей. Про ущерб всяким там имиджам речи нет – от них уже и отщипывать-то нечего.





Создание и раскручивание международного миграционного кризиса на границе тоже не приносит дивидендов. Даже закулисных. Во всяком случае, пока они (дивиденды) никак не проявляются. Тогда в чем – целесообразность? Или в этом случае о ней думать не надо?





И вот после всех этих выкрунтасов на фоне продолжающихся жесточайших репрессий против всего неугодного, белорусские власти заговорили о какой-то целесообразности и делают вид, что мировой продовольственной безопасностью «озаботились». Неубедительно.





Неудивительно





Неудивительно, что действия белорусских властей вынудили пересмотреть свои подходы и критерии целесообразности и Европейский союз. Похоже, что с каждым днем там становится все меньше и меньше тех, кто не приемлет санкции как меру воздействия на белорусский правящий режим, безмерно увлекшийся иррациональными выходками.

Поэтому очередная порция европейских «целесообразностей» уже на подходе. Европарламент принял 7 октября резолюцию по Беларуси с призывом «в срочном порядке» ввести 5-й пакет санкций. Как сообщают информагентства, в документе депутаты «настоятельно призывают Европейский Совет согласовать на своем следующем саммите 21−22 октября 2021 года всеобъемлющую и стратегическую политику санкций против белорусского режима». По их мнению, такая стратегия должна «предусматривать переход к более решительному подходу к санкциям, учитывая системный характер репрессий и нарушений прав человека в Беларуси».





Европарламент предлагает «включить в пакет экономических санкций дополнительные сектора, такие, например, как металлургический, деревообрабатывающий и химический». Как считают депутаты, санкции должны затронуть «все оставшиеся неохваченными государственные банки и ключевые компании, такие как «Беларуськалий» и «Белтелеком».





Кстати, не забыли депутаты отдать должное и роли кремлевских стратегов в судьбе Беларуси. Согласно документу, «ЕС надлежит четко дать понять, что если Россия продолжит свою нынешнюю политику в отношении Беларуси, Евросоюзу придется ввести дополнительные меры противодействия и сдерживания в отношении РФ».





Депутаты считают также необходимым, чтобы институты ЕС периодически отчитывались перед парламентариями о «ситуации с вмешательством Москвы в Беларуси, в том числе о ее методах обретения более глубокого политического, военного и экономического контроля над Беларусью».

Парламентарии призывают международные организации, в том числе МВФ, ограничить сотрудничество и выдачу средств режиму Лукашенко.

Вот как Европа теперь отвечает на «целесообразности» белорусских властей. И после всего что было – это уже неудивительно.



