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Алар Карис вступил в должность президента Эстонии

Бывший директор Эстонского национального музея Алар Карис в понедельник вступил в должность нового президента Эстонии.

А.Карис принес должностную присягу на заседании парламента (Рийгикогу). Он сменил на этом посту избранную в 2016 году Керсти Кальюлайд.

Алар Карис был избран новым президентом страны 31 августа. Во втором туре голосования в Рийгикогу его кандидатуру поддержали 72 депутата при необходимых 68 голосах. В общей сложности в голосовании приняли участие 80 депутатов 101-местного парламента, пишет ТАСС
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