Алар Карис вступил в должность президента Эстонии
Бывший директор Эстонского национального музея Алар Карис в понедельник вступил в должность нового президента Эстонии.
А.Карис принес должностную присягу на заседании парламента (Рийгикогу). Он сменил на этом посту избранную в 2016 году Керсти Кальюлайд.
Алар Карис был избран новым президентом страны 31 августа. Во втором туре голосования в Рийгикогу его кандидатуру поддержали 72 депутата при необходимых 68 голосах. В общей сложности в голосовании приняли участие 80 депутатов 101-местного парламента, пишет ТАСС
20:36 11/10/2021
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