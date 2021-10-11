Издание EUobserver опубликовало расследование: чешская, словацкая и венгерская компании подозреваются в незаконных поставках оружия в Беларусь и Россию в обход оружейного эмбарго ЕС. Транзит мог идти через Молдову.









Военный аналитик Александр Алесин в экспресс-комментарии для «Салідарнасці» рассказал о сотрудничестве белорусских компаний военно-промышленного комплекса с аналогичными в Словакии, Чехии и Венгрии.





— Коммерческие фирмы из ВПК Беларуси работали вместе с компаниями Словакии, Чехии и Польши над разработками новых видов вооружения для поставок в третьи страны. То есть зарубежные компании выступали в роли соисполнителей, часть технологий была белорусской, а часть — словацкой и чешской. И продавали так продукцию в арабские страны, Африку, Юго-Восточную Азию.





Такое сотрудничество действительно было. Были даже попытки что-то сделать для белорусской армии. Не исключаю, что именно эти компании и могли попасть под раздачу.





Из опыта прошлого могу сказать, что поставлять могли зенитно-ракетные системы. Есть большие запасы старых комплексов С-125 в странах Варшавского договора. В Словакии, Венгрии, Чехии снимаются с вооружения старые советские системы. И совместными усилиями белорусы с этими странами модернизируют их для поставок дальше.





Еще это могут быть боевые машины пехоты. Был у нас такой проект со Словакией «Кобра». Думаю, это могли быть прицельные приспособления системы управления огнем на танках. И, возможно, системы радиоэлектронной защиты для авиатехники.





Александр Алесин считает, что такие фирмы-прокладки, как в Молдове, на сегодняшний день появляются как исключение, и не являются тенденцией.





— Санкции все-таки работают. Известно, что некоторое виды стрелкового оружия для сил спецопераций службы безопасности президента и КГБ из ЕС. Они имеют австрийское, финское, американское оружие. Возможно, восточноевропейские фирмы могли быть тут посредниками, — отмечает эксперт.