Граждане Беларуси, проживающие на территории консульского округа генерального консульства (включая Канаду), после закрытия генерального консульства смогут обращаться по всем вопросам в посольство Беларуси в США в Вашингтоне по адресу 1619 New Hampshire Ave, N.W., Washington, DC, 20009.





Белорусы, ранее записанные на личный прием до 15 октября включительно, смогут подать документы для выполнения консульских действий. После 15 октября доступ в офис генерального консульства будет невозможен.





Прием и обработка документов, направленных по почте, прекращается с 8 октября. Консультации по телефону будут недоступны после 8 октября, пишет Nashaniva.com



