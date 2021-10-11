Лидер оргкомитета «Нашей партии» Андрей Дмитриев в очередном стриме поговорил о росте белорусской экономики, о котором рапортуют все официальные источники. Действительно у нас все так хорошо?





"На прошлой неделе вся белорусская пропаганда сконцентрировалась на том, что показывала язык и рассказывала, какой у них хороший рост экономики. И совещание провели, и ВВП на 3% растет, и экспорт хороший.





Надо всегда смотреть в более долгосрочной перспективе, что это будет означать в марте 2022 года? Да, сейчас хорошие показатели. Я никогда не считал, что ухудшение жизни приводит к революции, а тем более к демократической революции. Я не вижу смысла в переменах, которые будут делать политическую систему Беларуси только хуже.





Наоборот, я считаю, что только экономический рост создает основу, чтобы в Беларуси появлялись люди, которые не боятся высказывать свое мнение, потому что они знают, что у них за спиной есть экономическая подушка безопасности.





Показательно, как на рост экономики реагируют разные правительства. Смотрите, когда правительство зависит от своих граждан, то при росте экономики оно бы стало говорить о новых социальных программах, снижении налогов для предпринимателей, возможности отложить на «черный день», рассчитаться скорее с долгами.





У нас же со всех рупоров рассказывают, как растет белорусская экономика. А с другой стороны — нам придумали отличную инициативу, раз все растет, то пускай растут и налоги!





И решили, что на следующий год ухудшат условия работы ИП, введут налог на квартиры, НДС с покупок на «Али Экспресс»





Не слушайте вы про все эти ВВП, это борьба цифр. Смотрите на реальные цифры: раньше налог на прибыль был столько, а сейчас столько, или убрали сбор на техосмотр. А куда пойдут сейчас эти средства? На латание дыр, рассчитаться с долгами, чтобы набрать новых долгов.





Белорусская экономика не стала другой, она не решила ни одну глобальную проблему. Я бы на месте правительства не хлопал сильно в ладоши, все равно скоро придется рассказывать про врагов, из-за которых что-то не получилось.





А приверженцам перемен не стоит сильно надеяться, что сейчас рабочие выйдут на улицы. Сила перемен не в том, что человек выходит, когда у него хлеба нет. Такие перемены редко мирные, а также они крайне редко ведут к реальным переменам в обществе.





Сила 2020 года в том, что люди вышли ради принципов и ценностей. Это единственная основа перемен".