Путин рассказал о своем здоровье
Глава РФ Владимир Путин объяснил кашель активностью на воздухе.
По его словам, со здоровьем у него все хорошо. О его состоянии сообщает ТАСС.
В понедельник на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ, которое прошло по видеосвязи, к Путину обратилась спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко: "Вы что-то на совещании покашливали, мы все заволновались".
"Не беспокойтесь, все нормально. Не только на COVID-19, на все остальные инфекции берут тесты практически в ежедневном режиме, так что все хорошо", - сказал Путин.
"Просто на воздухе прохладно было, подвигался поактивнее, ничего страшного не происходит", - объяснил он.
"Всем коллегам желаю хорошего здоровья", - обратился президент к участникам совещания. "Знаю, что все вакцинированы, не забывайте, пожалуйста, делать ревакцинацию, чтобы чувствовать себя уверенно и ритмично, с должной отдачей работать так, как мы делаем это на протяжении достаточно долгого времени", - указал глава государства.
По его мнению, "особенно в сегодняшней ситуации это крайне важно".
В сентябре Путин пару недель работал в режиме самоизоляции, поскольку в его ближайшем окружении были выявлены случаи заражения коронавирусом. Сам Путин объяснял, что это связано с поздней ревакцинацией.
16:57 11/10/2021
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