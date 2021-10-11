Путин рассказал о своем здоровье

В понедельник на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ, которое прошло по видеосвязи, к Путину обратилась спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко: "Вы что-то на совещании покашливали, мы все заволновались".





"Не беспокойтесь, все нормально. Не только на COVID-19, на все остальные инфекции берут тесты практически в ежедневном режиме, так что все хорошо", - сказал Путин.





"Просто на воздухе прохладно было, подвигался поактивнее, ничего страшного не происходит", - объяснил он.





"Всем коллегам желаю хорошего здоровья", - обратился президент к участникам совещания. "Знаю, что все вакцинированы, не забывайте, пожалуйста, делать ревакцинацию, чтобы чувствовать себя уверенно и ритмично, с должной отдачей работать так, как мы делаем это на протяжении достаточно долгого времени", - указал глава государства.





По его мнению, "особенно в сегодняшней ситуации это крайне важно".





В сентябре Путин пару недель работал в режиме самоизоляции, поскольку в его ближайшем окружении были выявлены случаи заражения коронавирусом. Сам Путин объяснял, что это связано с поздней ревакцинацией.



