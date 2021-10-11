Заседание проходит в закрытом режиме, это стандартная практика, пишет @nashaniva.





Из описания жалобы следует хронология преследования бизнесмена: сначала его содержали под стражей в СИЗО, причем срок продлевался, после перевели под домашний арест, затем следствие решило направить его на судебно-психиатрическую экспертизу. Ее проводят в РНПЦ психического здоровья в Новинках.





Сейчас Юрий Чиж не в следственном изоляторе. По закону, если экспертиза выявит психическое расстройство или заболевание, по решению психиатра человека могут направить в больницу на лечение, но требуется согласие самого пациента (исключение — для недееспособных, за них согласие дают законные представители).





Принудительно отправить на лечение могут только по решению суда. Однако сейчас бизнесмена направляют только на экспертизу, которая должна определить его состояние. И даже это решение он имеет право обжаловать в суде, что сейчас и делает обвиняемый.





Брат Юрия, Александр, отказался комментировать "Нашей Ниве" состояние здоровья бизнесмена.





Ситуация у Чижа безрадостная - продолжается арест его имущества, судебные разбирательства и уголовное преследование по делам бывшей успешной бизнес-империи, отмечает издание.