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Тихановская: На карту поставлены человеческие жизни и будущее нашей страны

Светлана Тихановская заявила о необходимости сделать все возможное, чтобы восстановить верховенство права в Беларуси.


Беларуский демократический лидер Светлана Тихановская на правовой конференции в Нюрнберге (Германия), организованной 11 октября Народным антикризисным управлением, призвала приложить максимум усилий для восстановления верховенства права в Беларуси.

По ее словам, верховенство права является «основой любой действующей демократии, основополагающим принципом любого свободного правительства». 

Верховенство права, подчеркнула она, гарантирует многие преимущества свободы, в том числе «возможность высказывать свое мнение, быть в безопасности в собственном доме, бастовать, выбирать власти по своему желанию».

«Однако очень часто эти свободы воспринимаются как должное. Очень часто верховенство права понимается неправильно», — констатировала она.

«Сегодня в Беларуси нет верховенства права, беларусы оказались в ситуации полного правового дефолта, — считает Тихановская. — В ситуации, когда 200 человек могут быть арестованы и привлечены к ответственности только за то, что они написали свое мнение в интернете, как это произошло неделю назад, или когда мы слышим истории о бесчеловечном отношении к политзаключенным, мы должны сделать все возможное, чтобы восстановить верховенство права в Беларуси».

Для этого, по ее словам, необходимо предпринять «несколько очень важных шагов». 

«Мой офис ежедневно работает в сфере права, — сказала демократический лидер. 

— Мы говорим не только о судебном преследовании невиновных, но и о реабилитации и компенсации жертвам политических репрессий. Вместе с Венецианской комиссией мы определяем необходимые изменения в уголовном и административном кодексах, законах об адвокатуре и средствах массовой информации. 
Исттчник: naviny
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