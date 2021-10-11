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EUobserver: три европейские фирмы поставляли оружие в Беларусь в обход санкций

Три фирмы, базирующиеся в Евросоюзе, подозреваются в попытке контрабанды оружия в Беларусь и Россию, пишет EUobserver.

EUobserver: три европейские фирмы поставляли оружие в Беларусь в обход санкций

ЕС ввел эмбарго на поставки оружия в Беларусь и Россию в 2011 и 2014 годах. Поставки осуществлялись в 2020-м году.

В незаконных поставках подозревают чешскую фирму Česká zbrojovka (поставки винтовок и пистолетов в Россию), а также венгерскую фирму De Fango и словацкую фирму XXeurope (экспорт сотен тысяч патронов через Молдову в Беларусь).

Тревогу поднял офицер связи из Молдовы, который поделился информацией с дипломатом ЕС. Он также назвал участниками схемы по обходу санкций молдовскую оружейную фирму Cartuş, российскую компанию Alliance и белорусскую Outdoor Team.

МИД Молдовы подтвердил EUobserver один из случаев таких поставок. При этом молдовские дипломаты подчеркнули, что их государство пресекло попытку экспорта гражданских боеприпасов в Беларусь.

"Боеприпасы были импортированы из Венгрии, но изначально сделаны в Финляндии и Швейцарии", — добавили молдовские чиновники. 

По их словам, сейчас идет расследование по этому делу.
Источник: euroradio.fm
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