EUobserver: три европейские фирмы поставляли оружие в Беларусь в обход санкций
Три фирмы, базирующиеся в Евросоюзе, подозреваются в попытке контрабанды оружия в Беларусь и Россию, пишет EUobserver.
ЕС ввел эмбарго на поставки оружия в Беларусь и Россию в 2011 и 2014 годах. Поставки осуществлялись в 2020-м году.
В незаконных поставках подозревают чешскую фирму Česká zbrojovka (поставки винтовок и пистолетов в Россию), а также венгерскую фирму De Fango и словацкую фирму XXeurope (экспорт сотен тысяч патронов через Молдову в Беларусь).
Тревогу поднял офицер связи из Молдовы, который поделился информацией с дипломатом ЕС. Он также назвал участниками схемы по обходу санкций молдовскую оружейную фирму Cartuş, российскую компанию Alliance и белорусскую Outdoor Team.
МИД Молдовы подтвердил EUobserver один из случаев таких поставок. При этом молдовские дипломаты подчеркнули, что их государство пресекло попытку экспорта гражданских боеприпасов в Беларусь.
"Боеприпасы были импортированы из Венгрии, но изначально сделаны в Финляндии и Швейцарии", — добавили молдовские чиновники.
По их словам, сейчас идет расследование по этому делу.
Источник: euroradio.fm
15:09 11/10/2021
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