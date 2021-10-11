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Так и до войны недалеко? Новые инциденты на беларуско-польской границе

Польские пограничники заявили о новых инцидентах с беларуской стороны. Беларуские озвучили свои претензии.

Так и до войны недалеко? Новые инциденты на беларуско-польской границе
Пограничная служба Польши заявила, что в минувшие выходные две группы мигрантов в 90 и 130 человек силой пытались прорваться через беларуско-польскую границу. Их не пустили на территорию Польши благодаря быстрому вмешательству пограничников и военных, сообщает польское пограничное ведомство.

На видео, опубликованном польскими пограничниками, мигранты стоят за забором на беларуской стороне, рядом с ними ходят люди в камуфляже.


Тем временем пограничный комитет Беларуси озвучил свою версию инцидента со стрельбой на границе 7 октября.

"На одном из участков белорусский пограничный наряд услышал стрельбу и прибыл на место. На территории Польши близ линии границы находилась группа беженцев в оцеплении солдат. Иностранцы кричали и просили прекратить насилие. В ответ польские военные стреляли в воздух, применяли к ним дубинки и требовали пройти в Беларусь. 

Несмотря на запугивание оружием и использование физической силы, те отказались нарушать границу Беларуси. Только благодаря оперативному появлению белорусских пограничников не удалось насильно выдавить многочисленную группу", - говорится в официальном сообщении беларуского Госпогранкомитета.

8 октября временного поверенного в делах Беларуси в Польше Александра Чесновского вызвали в МИД этой страны в связи с ситуацией на польско-беларуской границе и "агрессивными действиями против Польши".

Польская сторона заявила, что 7 октября патруль беларуских служб несколько раз выстрелил холостыми патронами в сторону солдат польской армии.

Беларуские пограничники настаивают, что заявления о стрельбе со стороны Беларуси неправдивы.
Источник: svaboda.org
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