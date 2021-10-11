Пограничная служба Польши заявила, что в минувшие выходные две группы мигрантов в 90 и 130 человек силой пытались прорваться через беларуско-польскую границу. Их не пустили на территорию Польши благодаря быстрому вмешательству пограничников и военных, сообщает польское пограничное ведомство.





На видео, опубликованном польскими пограничниками, мигранты стоят за забором на беларуской стороне, рядом с ними ходят люди в камуфляже.









Тем временем пограничный комитет Беларуси озвучил свою версию инцидента со стрельбой на границе 7 октября.





"На одном из участков белорусский пограничный наряд услышал стрельбу и прибыл на место. На территории Польши близ линии границы находилась группа беженцев в оцеплении солдат. Иностранцы кричали и просили прекратить насилие. В ответ польские военные стреляли в воздух, применяли к ним дубинки и требовали пройти в Беларусь.





Несмотря на запугивание оружием и использование физической силы, те отказались нарушать границу Беларуси. Только благодаря оперативному появлению белорусских пограничников не удалось насильно выдавить многочисленную группу", - говорится в официальном сообщении беларуского Госпогранкомитета.





8 октября временного поверенного в делах Беларуси в Польше Александра Чесновского вызвали в МИД этой страны в связи с ситуацией на польско-беларуской границе и "агрессивными действиями против Польши".





Польская сторона заявила, что 7 октября патруль беларуских служб несколько раз выстрелил холостыми патронами в сторону солдат польской армии.





Беларуские пограничники настаивают, что заявления о стрельбе со стороны Беларуси неправдивы.







