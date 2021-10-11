wPolityce: С белорусской стороны границы вновь звучали выстрелы, стрельба велась в направлении польских военных. Чего Беларусь пытается этим добиться, на что направлены такого рода провокации?





Роман Полько: Прежде всего это знак бессилия белорусских служб, которым, судя по всему, поставили задачу выдавить мигрантов в Польшу и (об этом говорилось накануне учений «Запад») спровоцировать польских военных, бойцов войск территориальной обороны или пограничников, но в этой гибридной войне белорусы не слишком преуспели.





В связи с этим мы видим эскалацию напряженности, даже выстрелы, что совершенно беспрецедентно для отношений между пограничными службами, ведь вне зависимости от обстановки они обычно ведут взаимодействие. Есть даже примеры из военной истории, когда представители воюющих сторон, находясь долгое время поблизости друг от друга, просто завязывали хорошие отношения.





— Чего можно ожидать?





— Лукашенко увидел, что эта «человеческая бомба», которую он хотел использовать против Польши, Европы, осталась у него. Он сам сейчас ощущает опасность, но не может справиться с мигрантами. Они, чувствуя себя обманутыми, обращают агрессию на тех, кто за большие деньги привез их из Ирака и других стран, чтобы перебросить в Польшу, в Литву.





Им обещали, что они попадут в Германию или куда-то еще, но этого не происходит. Так что напряженность будет возрастать, тем более что на самом деле мы наблюдаем претворение в жизнь сценария Путина. Это напоминает действия Турции: группы мигрантов перебрасывают через границу, старясь дестабилизировать Польшу и Литву, подорвать их авторитет и ослабить Европу.





— Как вы думаете, эта эскалация переродится в открытый вооруженный конфликт?





— Сегодня для достижения целей вооруженный конфликт не нужен. Путин ведет гибридную войну. Он знает, что не может одержать победу в открытом столкновении с НАТО. Кроме того, он слишком зависит от западных экономик, чтобы развязывать такой конфликт, а в экономическом плане Россия просто не может себе его позволить. Я говорю о России, поскольку за ниточки дергает Путин.





Лукашенко наивно верил, что Европа поддастся на шантаж и отменит все санкции, а, возможно, даже выделит какую-нибудь финансовую помощь только ради того, чтобы он остановил поток мигрантов, не привозил новых людей, однако, он просчитался. Тем не менее это все будет продолжаться.





— Между тем провокации выглядят зрелищно и имеют новостной потенциал: сначала были муляжи бомб, потом выстрелы. В какой степени они могут служить тому, чтобы отвлечь внимание польских служб, СМИ и общественности от реальных российских действий на польской территории?





— Наши силы постоянно подвергаются проверке. Для польской армии в этом нет ничего нового, а для войск территориальной обороны, которые не руководят этой операцией, почти ничего нового, в их рядах служат профессионалы, которые сталкивались с подобными кризисами и приобретали опыт в Афганистане, Ираке. Но мы действительно продолжаем учиться. Конфликт затянется надолго, и это как раз то, что можно было предвидеть.