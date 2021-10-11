«Новости это хорошие. „Экстремистский“ и „террористический“ профучеты не такие утомительные, как „побегушник“. Посчитал, что фразу „Навальный Алексей Анатольевич, 1976 г.р., незаконно удерживается на территории ИК-2, отряд №2“ я произнес на видеорегистратор 1669 раз (так каждый два часа проверяют, что ты не убежал). И мне это ужасно надоело», — написал политик.





Он добавил, что экстремистский и террористический учеты не требуют постоянных проверок. «Опасался, что потребуют, чтоб я целовал портреты Путина и учил наизусть цитаты Медведева, но и этого не надо», — добавил он.



