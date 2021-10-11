Навальный стал в колонии "террористом"
Алексей Навальный в инстаграме рассказал, что его сняли с профучета как склонного к побегу и поставили на учет как экстремиста и террориста.
«Новости это хорошие. „Экстремистский“ и „террористический“ профучеты не такие утомительные, как „побегушник“. Посчитал, что фразу „Навальный Алексей Анатольевич, 1976 г.р., незаконно удерживается на территории ИК-2, отряд №2“ я произнес на видеорегистратор 1669 раз (так каждый два часа проверяют, что ты не убежал). И мне это ужасно надоело», — написал политик.
Он добавил, что экстремистский и террористический учеты не требуют постоянных проверок. «Опасался, что потребуют, чтоб я целовал портреты Путина и учил наизусть цитаты Медведева, но и этого не надо», — добавил он.
Навальный отметил, что большинство поставленных на профучет как экстремисты в колонии — мусульмане. Также, по словам политика, среди них есть футбольные фанаты и националисты.
Политика поставили на учет как склонного к побегу еще в московском СИЗО, после перевода в колонию этот статус сохранился. Навальный жаловался, что из-за этого сотрудник колонии по ночам каждый час встает у его кровати, снимает его на видео и говорит вслух время съемки. Оппозиционер отмечал, что из-за этого он просыпается, а сотрудники колонии нарушают его право на непрерывный восьмичасовой сон. Суды во Владимирской области отказывались признавать решение о постановке Навального на учет незаконным.
Источник: tvrain.ru
12:28 11/10/2021
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