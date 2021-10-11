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Политзаключенного журналиста Дениса Ивашина выпустили из карцера

Политзаключенного журналиста Дениса Ивашина выпустили из карцера. Об этом в Фейсбуке написала его жена Ольга.

"Наконец Дениса Ивашина освободили из карцера, теперь он хотя бы сможет согреваться дополнительной одеждой, одеялом или даже горячим чаем при наличии у кого-то кипятильника. 

Денис начал переживать за количество передач и посылок, которые мы и другие ему присылаем. Есть небольшая вероятность того, что истинной причиной помещения Дениса в карцер была банальная зависть к тому вниманию, которое Денис имеет. 

Сколько бы ни старались создать информационную блокаду вокруг него с корреспонденцией, посылки и передачи ничем, кроме карцера, не остановишь. А еще Денису доходит много различных газет и журналов, которые мы ему выписываем ежемесячно", — написала Ольга Ивашина.



Дениса Ивашина задержали 12 марта 2021 года. Его обвиняют по ст. 365 Уголовного кодекса (вмешательство в деятельность сотрудника внутренних дел). Перед этим журналист опубликовал расследование о бывших украинских "беркутовцах" в рядах МВД Беларуси.
Источник: euroradio.fm
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