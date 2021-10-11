Невзоров: Власть жестоко отомстит

"Если бы Путин работал в дискотеке, его бы несомненно очень часто бы били. Владимир Владимирович, как выяснилось, вообще не умеет менять пластинку. Через это произошло весьма существенное обрушение рейтинга президента. Первое столь крупное.





Цифры опубликовала «Левада», и они малоприятные для Кремля. Причем, рейтинг пошел трещать и ломаться в самых верных для него слоях. Там происходит существенное для него охлаждение так называемого плебса, бывшего верным и передовым многомиллионным отрядом путинизма.





Эта категория никогда не слышала «Эха», она не имеет понятия о марсоходах, о пытках в тюрьмах, о «Новой газете» или других вольнодумцах. Но и она пошла надламываться и скисать.





Эта неделя ознаменована как днем рождения Путина, так и тем, что, судя по цифрам, вечная путинская пластинка окончательно заездилась и начала раздражать даже очень послушный российский плебс.





Он много лет под любимую музыку Путина «Бу-бу-бу-колени», «Бу-бу-бу-ракеты» тряс телесами, кружился, подпевал. Но что-то и он утрачивает энтузиазм.



