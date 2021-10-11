+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Невзоров: Власть жестоко отомстит

Известный российский публицист Александр Невзоров в свежем выпуске Наповал рассуждает о заметном падении рейтинга Путина

"Если бы Путин работал в дискотеке, его бы несомненно очень часто бы били. Владимир Владимирович, как выяснилось, вообще не умеет менять пластинку. Через это произошло весьма существенное обрушение рейтинга президента. Первое столь крупное.

Цифры опубликовала «Левада», и они малоприятные для Кремля. Причем, рейтинг пошел трещать и ломаться в самых верных для него слоях. Там происходит существенное для него охлаждение так называемого плебса, бывшего верным и передовым многомиллионным отрядом путинизма.

Эта категория никогда не слышала «Эха», она не имеет понятия о марсоходах, о пытках в тюрьмах, о «Новой газете» или других вольнодумцах. Но и она пошла надламываться и скисать.

Эта неделя ознаменована как днем рождения Путина, так и тем, что, судя по цифрам, вечная путинская пластинка окончательно заездилась и начала раздражать даже очень послушный российский плебс.

Он много лет под любимую музыку Путина «Бу-бу-бу-колени», «Бу-бу-бу-ракеты» тряс телесами, кружился, подпевал. Но что-то и он утрачивает энтузиазм.

Радоваться особо нечему. За свой падающий рейтинг власть жестоко отомстит населению. Она ведь не умеет воспринимать реальность и не умеет менять пластинки", – цитирует Невзорова gazetaby.com
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ИСЧЕЗЛИ СОЛНЕЧНЫЕ ДНИ.
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]