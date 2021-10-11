Мид Беларуси. Скриншот видеозаписи телеканала "Беларусь 1"





Рабочий визит продлится 11-12 октября. Владимир Макей примет участие в шестой встрече глав МИД стран-участниц Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Беларусь является государством-наблюдателем при нем, сообщает Reform.by со ссылкой на пресс-службу МИДа.





СВМДА — международный форум, объединяющий государства азиатского континента, который ставит перед собой задачу укрепления взаимоотношений и сотрудничества азиатских государств в целях обеспечения стабильности и безопасности в регионе.