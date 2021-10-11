











Об этом он сказал в интервью РБК-Украина.





По его словам, на сегодняшний момент дело действительно за судом.





"Соответственно, в зависимости от результата, будут применены механизмы, предусмотренные УПК. Или речь идет об определении меры наказания и его отбывании, или об оправдательном приговоре и начале тех или иных гражданско-правовых исков, направленных на компенсацию ущерба", - заявил Енин.





"В том числе суд может отправить дело на новое рассмотрение", - добавил он.





Напомним, суд ослабил меру пресечения главному фигуранту дела Шеремета. Речь об Андрее Антоненко - его отпустили под ночной домашний арест.





Ранее сообщалось, что в Министерстве внутренних дел заявили, что новые доказательства по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета подтверждают версию следствия о причастности подозреваемых. Но, судя по тому, что мера пресечения всем обвиняемым смягчена, суд в этом не уверен.