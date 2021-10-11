Дело Шеремета могут отправить на новое рассмотрение
Дело об убийстве журналиста Павла Шеремета могут отправить на новое рассмотрение. Первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин сообщил, что для этого нужно.
Об этом он сказал в интервью РБК-Украина.
По его словам, на сегодняшний момент дело действительно за судом.
"Соответственно, в зависимости от результата, будут применены механизмы, предусмотренные УПК. Или речь идет об определении меры наказания и его отбывании, или об оправдательном приговоре и начале тех или иных гражданско-правовых исков, направленных на компенсацию ущерба", - заявил Енин.
"В том числе суд может отправить дело на новое рассмотрение", - добавил он.
Напомним, суд ослабил меру пресечения главному фигуранту дела Шеремета. Речь об Андрее Антоненко - его отпустили под ночной домашний арест.
Ранее сообщалось, что в Министерстве внутренних дел заявили, что новые доказательства по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета подтверждают версию следствия о причастности подозреваемых. Но, судя по тому, что мера пресечения всем обвиняемым смягчена, суд в этом не уверен.
08:59 11/10/2021
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