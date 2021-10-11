— От выборов зависит многое, — пишет политолог Игорь Тышкевич. — В том числе отношения к этнорелигиозными меншинствами. Куса весьма осторожно затронул данную тему, пишет Салідарнасць. Но именно она является одним из процессов, последствия которого мы видим в Беларуси и который уже заставил существенно похудеть бюджет Литвы и, в меньшей степени, Польши.





Речь идёт о потоках мигрантов. В СМИ привычно говорят «иракцы». Но 90% потока из Ирака —курды из северо-восточных провинций (Иракский Курдистан). Это важно. Поскольку курдские партии намеревались бойкотировать выборы и позже требовать большей автономии для региона. Из внешних игроков имели надежду на политическую поддержку США.





На этом подходим к сути миграционных потоков с точки зрения Багдада. Курды едут в ЕС, их не пускают, создаётся проблема. И данный кейс используется в политической борьбе. Мол, курдские партии не создают условий для жизни в Курдистане, Внешнеполитическим партнёрам на которых вы надеетесь вы глубоко безразличны. И к себе они вас не пустят. Это то, что аккуратно разгоняли по местной прессе.





Кстати, поэтому Ирак так охотно и прекратил поток (ближе к выборам) и даже «образцово показательно» организовал несколько рейсов эвакуации мигрантов домой. Показать, что местное правительство может заботится о гражданах, даже если те этнические курды.





Этот кейс, естественно, не был ключевым в политической агитации. Он стал всего лишь одним из десятков других примеров (вода, пересечение границы, медицина, ковид, инвестиции, отстройка инфраструктуры и т.д.) в волне предвыборного пиара. Просто по времени удачно сошлось и было бы глупо не подыграть процессам.





Но выборы закончились. Ещё месяц на обновление персоналий, потом новые консультации по системе взаимодействия с этнорелигиозными группами и попытка перейти к нормальному существованию.





Одним словом, миграционные потоки становятся не нужными. Поэтому местные группы в соцсетях (через которые рекламируют «поездки в Европу») достаточно скоро перестанут быть активными. То исчезнет влияние не на «средства доставки» (рейсы, доверие посредникам и т.д.), а на стимулирование потока. Частично он будет ещё примерно год — те, кто смог проскочить, будут «тянуть» своих родственников и знакомых. Но это уже не те масштабы.





Поэтому выборы в Ираке заканчиваются и поток именно иракских мигрантов (или, если говорить корректно — курдских мигрантов) обнуляется. Остаются другие страны, но это уже вопрос договорняков официального Минска с соседями. В любом случае для окружения Лукашенко «кейс мигрантов» так же подходит к завершающему этапу.





Товарищам в Вильне можно будет немного расслабиться. Но пока что касательно перспектив. Реальное улучшение на границах почувствуют через месяц-два. Зимой будет спад (сезонный). А вот весенней волны может и не случиться.