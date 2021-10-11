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Умер "самый опасный человек в мире"

От последствий COVID-19 в Пакистане умер физик-ядерщик Абдул Кадир Хан - человек, которого считали отцом пакистанской ядерной программы. Сотрудники западных спецслужб называли его одним из самых опасных людей в мире, поскольку он передавал технологии по созданию атомной бомбы Северной Корее, Ирану и Ливии.




Премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил, что страна потеряла "национального героя". "Наш народ любил его, потому что во многом благодаря ему мы получили ядерное оружие", - написал глава пакистанского правительства в Twitter.

85-летний Абдул Кадир Хан ранее был госпитализирован в связи с инфицированием коронавирусом.

Бывший директор ЦРУ Джордж Тенет называл Хана "по меньшей мере настолько же опасным", как Усама бин Ладен - организатор нападений на США 11 сентября 2001 года и лидер террористической организации "Аль-Каида".

В 2004 году он был арестован за нелегальное предоставление ядерных технологий Ирану, Ливии и Северной Корее. В телевизионном обращении Хан тогда заявил, что "глубоко раскаивается и приносит безусловные извинения". Тогдашний президент Пакистана Первез Мушарраф помиловал его, но до 2009 года физик находился под домашним арестом.

На Западе многие были недовольны чрезмерно мягким обращением с Ханом, а на родине он оставался символом национальной гордости. "Он помог нам получить ядерные средства сдерживания, которые спасли нашу страну. Благодарный народ никогда не забудет его заслуг", - заявил президент Пакистана Ариф Алви.
ВВС
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