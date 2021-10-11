











Премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил, что страна потеряла "национального героя". "Наш народ любил его, потому что во многом благодаря ему мы получили ядерное оружие", - написал глава пакистанского правительства в Twitter.





85-летний Абдул Кадир Хан ранее был госпитализирован в связи с инфицированием коронавирусом.





Бывший директор ЦРУ Джордж Тенет называл Хана "по меньшей мере настолько же опасным", как Усама бин Ладен - организатор нападений на США 11 сентября 2001 года и лидер террористической организации "Аль-Каида".





В 2004 году он был арестован за нелегальное предоставление ядерных технологий Ирану, Ливии и Северной Корее. В телевизионном обращении Хан тогда заявил, что "глубоко раскаивается и приносит безусловные извинения". Тогдашний президент Пакистана Первез Мушарраф помиловал его, но до 2009 года физик находился под домашним арестом.





На Западе многие были недовольны чрезмерно мягким обращением с Ханом, а на родине он оставался символом национальной гордости. "Он помог нам получить ядерные средства сдерживания, которые спасли нашу страну. Благодарный народ никогда не забудет его заслуг", - заявил президент Пакистана Ариф Алви.







