Состояние Саакашвили ухудшилось. Его врач рассказал о редком заболевании крови у политика

На 10-й день голодовки состояние экс-президента Грузии Михаила Саакашвили ухудшилось. Об этом сообщил его личный врач Николоз Кипшидзе, который сегодня навестил его в тюрьме, отмечает "Грузия Online".