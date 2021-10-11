Состояние Саакашвили ухудшилось. Его врач рассказал о редком заболевании крови у политика
На 10-й день голодовки состояние экс-президента Грузии Михаила Саакашвили ухудшилось. Об этом сообщил его личный врач Николоз Кипшидзе, который сегодня навестил его в тюрьме, отмечает "Грузия Online".
Фото: EPA
По словам врача, Саакашвили отказывается принимать и мед с соком, о котором заявляла пенитенциарная служба. В настоящее время он принимает только воду.
По информации Кипшидзе, пишет Гордон, у третьего президента Грузии редкое заболевание крови – талассемия, при котором категорически запрещено голодание. О его диагнозе врач сообщил с согласия Саакашвили.
08:35 11/10/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение