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Нобелевский лауреат Дмитрий Муратов: «Цензура в отношении медиа и убийство медиа — это неверие в народ»

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, который получил Нобелевскую премию мира, объяснил, почему борьба с независимыми СМИ — это борьба с собственным народом. Актуально и для Беларуси.

Нобелевский лауреат Дмитрий Муратов: «Цензура в отношении медиа и убийство медиа — это неверие в народ»
В интервью на Эхе Москвы у журналиста поинтересовались, не стала при полученная им премия сигналом от мирового сообщества, что «Россия по свободе прессы где-то там, где Филиппины, где Мьянма, Беларусь»?

― Я вот про рейтинги не знаю. Но я знаю вот про что — то, что в отношении медиа в России ведется крайне репрессивная политика, осуществляет ее тайная полиция, ФСБ; преследуют российских журналистов, назначают их физическими лицами иностранными агентами, преследуют медиа-стартапы, те, которые сделаны на коленке, но вырастились в хорошие, просто прямо настоящие истории.

Я вот сегодня только понял, вот цензура в отношении медиа и убийство медиа — это неверие в народ. Типа народ не разберется. Ему не то дают читать, не то показывают. Наш народ такой глупый какой-то такой. Но это же неправда.

Это людям объяснять: «Не верьте, не верьте». Как будто люди сам не разберутся.

А вторая вещь — я как-то говорил об этом с вашим главным редактором Алексеем Венедиктовым, — видите ли, у несколько в Государственной думе, в парламенте, там, где должны быть представлены интересы всего народа, не представлены интересы достаточно многочисленного меньшинства — 15-18 миллионов человек. У них нет фракции в парламенте, у них нету выразителей их интересов. И именно российские медиа последние несколько лет и являются представителями меньшинства. Именно они выражают точку зрения меньшинства. Именно их читает это меньшинство. Это же на самом деле борьба с медиа — это не борьба с медиа, это борьба с народом, его частью.
Источник: Салідарнасць
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