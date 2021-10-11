



― Я вот про рейтинги не знаю. Но я знаю вот про что — то, что в отношении медиа в России ведется крайне репрессивная политика, осуществляет ее тайная полиция, ФСБ; преследуют российских журналистов, назначают их физическими лицами иностранными агентами, преследуют медиа-стартапы, те, которые сделаны на коленке, но вырастились в хорошие, просто прямо настоящие истории.





Я вот сегодня только понял, вот цензура в отношении медиа и убийство медиа — это неверие в народ. Типа народ не разберется. Ему не то дают читать, не то показывают. Наш народ такой глупый какой-то такой. Но это же неправда.





Это людям объяснять: «Не верьте, не верьте». Как будто люди сам не разберутся.





А вторая вещь — я как-то говорил об этом с вашим главным редактором Алексеем Венедиктовым, — видите ли, у несколько в Государственной думе, в парламенте, там, где должны быть представлены интересы всего народа, не представлены интересы достаточно многочисленного меньшинства — 15-18 миллионов человек. У них нет фракции в парламенте, у них нету выразителей их интересов. И именно российские медиа последние несколько лет и являются представителями меньшинства. Именно они выражают точку зрения меньшинства. Именно их читает это меньшинство. Это же на самом деле борьба с медиа — это не борьба с медиа, это борьба с народом, его частью.