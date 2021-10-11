+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Дочь Зеленского против того, чтобы отец баллотировался на второй срок

Президент Владимир Зеленский в программе "Світське життя" на канале "1+1" заявил, что его старшая дочь Александра не хочет, чтобы он шел на второй срок президентства.


Фото: EPA

"Дочь поднимает эту тему, она не хочет, чтобы я шел на второй срок. Как бы я ни любил свою дочь, но это зависит только от уровня того, что мы успеем сделать", – отметил он.

Зеленский также рассказал, пишет Гордон, что от его президентства больше всего пострадали старшая дочь, жена и, особенно, родители.

Кроме того, президент отметил, что его дочь будет поступать в высшее учебное заведение в Украине, о чем он уже с ней договорился.

"Только тут, потому что я президент Украины, а не другого государства. Это мое желание, и у нас с ней есть такая договоренность. Хотя ей очень непросто, потому что, если бы она училась за границей, она могла бы учиться без охраны. Поэтому ей комфортнее где-то [за рубежом]. Но точно [будет учиться] в Украине", – говорит Зеленский.

Глава государства добавил, что его дочь, вероятно, поступит на факультет международных отношений, ведь хочет заниматься международной экономикой. В то же время подчеркнул, что Александра еще может передумать.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ИСЧЕЗЛИ СОЛНЕЧНЫЕ ДНИ.
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]