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"Дочь поднимает эту тему, она не хочет, чтобы я шел на второй срок. Как бы я ни любил свою дочь, но это зависит только от уровня того, что мы успеем сделать", – отметил он.





Зеленский также рассказал, пишет Гордон, что от его президентства больше всего пострадали старшая дочь, жена и, особенно, родители.





Кроме того, президент отметил, что его дочь будет поступать в высшее учебное заведение в Украине, о чем он уже с ней договорился.





"Только тут, потому что я президент Украины, а не другого государства. Это мое желание, и у нас с ней есть такая договоренность. Хотя ей очень непросто, потому что, если бы она училась за границей, она могла бы учиться без охраны. Поэтому ей комфортнее где-то [за рубежом]. Но точно [будет учиться] в Украине", – говорит Зеленский.





Глава государства добавил, что его дочь, вероятно, поступит на факультет международных отношений, ведь хочет заниматься международной экономикой. В то же время подчеркнул, что Александра еще может передумать.



