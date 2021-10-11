Новым канцлером Австрии станет дипломат Александер Шалленберг, возглавлявший МИД страны в правительстве ушедшего в отставку Себастьяна Курца. Вечером в воскресенье, 10 октября, президент Австрии Александер Ван дер Беллен, выступая перед журналистами в Вене, подтвердил, что 11 октября приведет его к присяге, пишет DW.





"Нынешний правительственный кризис окончен, - заявил глава австрийского государства. - Работа на пользу нашей страны может быть продолжена".









По словам Ван дер Беллена, он уже переговорил с Шалленбергом, а также вице-канцлером Австрии Вернером Коглером и те заверили его, что "для дальнейшей совместной работы (в правительстве Австрии. - Ред.) есть устойчивый фундамент". "Оба отвечают за это своим словом. Сейчас я ожидаю фазу концентрированной работы", - подчеркнул политик, добавив, что из-за скандала, приведшего к отставке Себастьяна Курца, доверие австрийцев к политике оказалось подорвано.





Что известно об Александере Шалленберге

Юристу, профессиональному дипломату Александеру Шалленбергу 52 года, он владеет несколькими иностранными языками. Считается, что он во многом поддерживает курс экс-канцлера Австрии Курца - особенно в том, что касается проблем миграции.





Во время своего выступления Александер Ван дер Беллен указал, что одновременно с Шалленбергом приведет к присяге и нового министра иностранных дел Австрии, не назвав, однако, имени этого политика. По оценке австрийской газеты Der Standard, лучшие шансы на пост главы МИД Австрии имеются у нынешнего генерального секретаря МИД страны Петера Лаунского и представителя Австрии в Брюсселе Николауса Маршика.





Отставка Себастьяна Курца с поста канцлера Австрии

Вечером 9 октября Себастьян Курц, против которого были выдвинуты обвинения в коррупции, объявил о своей отставке с поста канцлера Австрии. Теперь он собирается возглавить фракцию Австрийской народной партии (АНП) в парламенте страны. Объявляя о своем уходе с поста руководителя правительства, Курц сообщил, что предложил Александеру Ван дер Беллену кандидатуру Александера Шалленберга как своего преемника.





Ранее прокуратура Австрии подтвердила, что ведет расследование в отношении Курца и еще девяти лиц, подозреваемых в злоупотреблении доверием и коррупции. По версии следствия, с 2016 по 2018 годы министерство финансов Австрии использовало бюджетные средства для финансирования рекламных объявлений в одной из австрийских газет в обмен на размещение опросов общественного мнения, выгодных для партии Курца. Это, как предполагается, было частью плана, позволившего Курцу сначала прийти к власти в АНП, а позднее занять пост канцлера.