«Процесс необходимо будем делать спокойно, не наломав дров», - грозно предупредил Александр Лукашенко.





«Проект Конституции будет вот-вот готов», - заявил Лукашенко, уточнив, что он будет обсужден всенародно.





Кстати, белорусы не раз меняли свою Конституцию. В 1995 году (через год после вступления Лукашенко в должность президента) состоялся первый референдум. По его результатам глава государства получил право досрочно распускать парламент. Еще через год прошел второй референдум. Президент снова получил дополнительные полномочия, в том числе право назначать и увольнять министров, генпрокурора, судей и руководство Нацбанка. В 2004 году в Беларуси снова прошел референдум. На этот раз глава государства получил право баллотироваться бесконечно.





Какие же поправки собираются внести авторы новой Конституции Республики Беларусь?





В июле конституционная комиссия положила на стол Лукашенко первый проект поправок, в котором предлагалось изменить 59 из 146 статей Конституции, добавить еще 16 новых статей. Значительная часть поправок на тот момент не имела прямого отношения к политическому устройству. Так, авторы решили, например, запретить однополые браки, обязать родителей «готовить детей к общественно полезному труду и прививать культуру» и пр. Кроме того, утверждалось, что Беларусь - нейтральное государство и в то же время она «может вступать в военные блоки».





Радикального же перераспределения полномочий президента не получилось. В проекте предлагалось сохранить президентскую форму правления. Главным стало предложение ограничить пребывание на посту президента двумя сроками. Остальные изменения носили косметический характер. И надо отдать должное Лукашенко – он эти предложения членов конституционной комиссии отклонил.





Тем не менее, некоторые наблюдатели в России считают, что с обновления Основного закона в Минске может быть начат транзит власти и трансформация политической системы. А на Западе Александру Григорьевичу просто не поверили, особенно после интервью, которое 30 сентября он дал корреспонденту американской телекомпании CNN в Минске.





«Менять Конституцию надо, потому что такие полномочия, какие есть у главы государства, очень тяжелы для одного человека», - вдруг признался Лукашенко.





По его словам, он строил Беларусь, как мог, и просто так отдавать на поругание не собирается. «Придется провести открытые выборы, после Конституции и приведения в порядок законов», - пообещал президент. Директор исследовательской программы по Восточному соседству ЕС и по России Финского института международных отношений Аркадий Мошес, в интервью Deutsche Welle высказал предположение, что белорусское руководство «не хочет в реальности запускать процесс транзита». «Оно хочет переформатировать систему таким образом, чтобы Лукашенко сохранил все властные рычаги и политические средства, которые позволили бы ему спокойно себя чувствовать в Беларуси после конституционных изменений», - считает Мошес.





Если это так, то новая Конституция вряд ли окажется удовлетворительной для, как минимум, половины населения страны, голосовавшей против Лукашенко в 2020 году и выходившей на акции протеста, считает эксперт.





Директор минского Института «Политическая сфера», политолог Андрей Казакевич согласился, что теоретически обновление Конституции могло бы стать серьезным шагом в преодолении политического кризиса и нормализации ситуации в республике. Но, по словам эксперта, это было бы возможно при включении в диалог, как сторонников, так и противников Лукашенко.





«Разработка нового проекта Конституции проходила в условиях репрессий, с беспрецедентным использованием насилия и введением неформального военного положения. Все это, конечно, делает атмосферу для проведения референдума еще более сложной и противоречивой с политической точки зрения», - подчеркнул Казакевич.





Политолог Дмитрий Болкунец заявил, что белорусские власти видят «возможность разрешить политический кризис за счет обновления Конституции». Однако нужно посмотреть, как этот процесс будет проходить, насколько общество ее будет воспринимать всерьез и какие могут быть последствия, подчеркнул эксперт.





Тем временем, на встрече с членами конституционной комиссии Лукашенко заявил, что в проекте Основного закона нет пока принципиального решения вопроса по распределению полномочий, а значит, собственно сути проекта все еще нет.





По мнению Болкунца, белорусские власти оттягивают время проведения конституционного референдума, и не исключено, что могут это мероприятие вновь отложить. Вместе с тем политолог убежден, что Лукашенко попытается использовать голосование за новую Конституцию как аргумент, что его правление является легитимным: дескать, что бы ни говорили, «но на президентских выборах меня поддержали, а по Конституции - еще больше».





В свою очередь эксперт Мошес не исключает вариант, когда будет объявлено, что большинство белорусов «проголосует против изменений в Конституцию и, таким образом, останется старая Конституция. Придраться будет очень трудно». В этом случае Лукашенко останется со старой Конституцией и старым объемом полномочий. Протесты населения только усилятся.





Руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич отметил, что ситуация в Беларуси остается сложной. «С одной стороны, власти удержали страну от хаотизации. С другой - проблемы никуда не делись, а многие несогласные, оставаясь в республике, продолжают исподволь продвигать свою повестку. Я думаю, сам Лукашенко понимает, что без серьезных изменений из политического кризиса не выйти. Вероятно, в той или иной форме транзит власти все-таки будет осуществлен. Важно только, чтобы он был аккуратным, управляемым, пошел на благо, а не на разрушение страны», - сказал эксперт.





Политолог Андрей Суздальцев в беседе с корреспондентом «НИ» напомнил, что Александр Григорьевич 28 сентября заявил о сроках проведения референдума, и в тот же день в Минске во время спецоперации белорусских силовиков погибли двое мужчин. Расстрел этот, по мнению эксперта, к сожалению, является закономерным явлением в процессе пусть и медленного, но неуклонного сползания белорусского общества к гражданской войне. Закономерность заключается в том, что у сторон конфликта просто не осталось выхода.





- Итак, Лукашенко приступил к окончательной «отшлифовке» Основного закона Республики Беларусь. Любопытно то, что корректировке подверглись «ключевые» вопросы: статус Всебелорусского народного собрания (ВНС), которое практически обнуляет белорусский парламент, включая его верхнюю палату. Она в свою очередь, превращается в «убежище» для тех, которые могут пойти под суд, а также судьба самого Лукашенко. Имеются и своеобразные конституционные гарантии. В частности, Лукашенко предложил предоставить ВНС право на изменение Конституции. Учитывая статус главы ВНС, получается, что изменять Конституцию без всякого референдума будет только сам Лукашенко. Другими словами, монарх «дарит» народу Конституцию. Таким образом, февральский референдум может стать последним из реальных выходом белорусского электората к избирательным урнам, - считает эксперт.



